第二批 15 个全国商业秘密保护创新试点地区公布，强化反不正当竞争

IT之家 10 月 31 日消息，据国家市场监督管理总局官方消息，10 月 30 日，市场监管总局在河北省唐山市召开商业秘密保护工作座谈会暨第二批全国商业秘密保护创新试点启动会，系统总结全国商业秘密保护创新试点工作成效，深入分析当前形势，部署开展第二批全国商业秘密保护创新试点。

公告称，商业秘密保护是强化反不正当竞争的重要任务，是知识产权保护的重要内容。市场监管总局自 2022 年起组织开展全国商业秘密保护试点工作，第一批 20 个试点地区按照总局试点方案要求，结合各自实际积极探索，取得了良好的初步成效。

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第二批试点新增北京市东城区等 15 个地区，河北省等 6 个省份的城市首次进入试点范围。同时，第一批 4 个试点地区试点范围变更扩大，试点效应辐射到更大的地域范围。

IT之家附第二批全国商业秘密保护创新试点地区名单：

1、北京市东城区

2、天津经济技术开发区

3、河北省唐山市

4、辽宁省大连市

5、上海市黄浦区

6、江苏省南通市

7、浙江省湖州市

8、安徽省芜湖市

9、 山东省烟台市

10、河南省洛阳市

11、广东省珠海市

12、广西壮族自治区柳州市

13、重庆市江北区

14、四川省绵阳市

15、贵州省遵义市

第一批全国商业秘密保护创新试点地区试点范围变更名单：

1、由江苏省南京市江北新区变更为江苏省南京市

2、由浙江省杭州市余杭区变更为浙江省杭州市

3、由广东省广州市黄埔区变更为广东省广州市

4、由广东省深圳市南山区变更为广东省深圳市

第一批全国商业秘密保护创新试点地区名单：

1、北京市海淀区

2、北京市通州区

3、天津市滨海高新区

4、上海市浦东新区

5、上海市奉贤区

6、江苏省无锡市

7、江苏省苏州市

8、江苏省南京市江北新区

9、浙江省宁波市

10、浙江省温州市

11、浙江省杭州市余杭区

12、安徽省合肥市高新区

13、福建省厦门市海沧区

14、湖北省武汉市

15、湖南省长沙市

16、广东省佛山市

17、广东省广州市黄埔区

18、广东省深圳市南山区

19、重庆市江津区

20、四川省成都市武侯区

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