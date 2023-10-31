3499 元限时新低：iPad Air 5 京东自营 11.11 大促立砍 1300 元

苹果 iPad Air 5 WLAN 版 64GB 官方日常售价 4799 元。

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iPad Air 5 搭载了 M1 芯片，带来了 iPad Pro 同款性能，8 核中央处理器性能提升最高可达 60%，8 核图形处理器则令图形性能提升最高可达 2 倍。

同时，16 核神经网络引擎则可运行先进的机器学习功能，将 iPad Air 5 体验提升到新境界。从剪辑多条 4K 视频、畅玩图像密集型游戏、进行 3D 室内设计等等，都轻松搞定。

也得益于神经网络引擎的助力，iPad Air 5 的 1200 万像素超广角前置摄像头也支持人物居中功能了，它能在用户移动时自动追踪，令用户始终居于画面之中。

外观上，iPad Air 5 也改成了和 iPad Pro 类似的直角中框设计，有深空灰色、星光色、粉色、紫色、蓝色五种外观可选。

连接方面，iPad Air 5 支持 Wi-Fi 6，还采用了 USB-C 端口，其数据传输速度提升最高可达 10Gbps，为上一代的 2 倍，可用于连接相机、外部存储设备以及分辨率最高达 6K 的显示器。

屏幕配置也不错，iPad Air 5 配备 10.9 英寸 Liquid 视网膜显示屏，可显示 380 万像素，并集成多种先进技术，包括 500 尼特亮度、全层压技术、P3 广色域、原彩显示、抗反射涂层等，为用户带来沉浸式的视觉体验。

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