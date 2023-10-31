理想 L 系列车型 OTA 4.6.2 正式推送：新增空调节能模式，冬季 CLTC 纯电续航最多提升 50%

IT之家 10 月 31 日消息，理想 L 系列车型 OTA 4.6.2 正式推送，迎来全新冬季纯电续航策略，同步新增空调节能模式，全面提升冬季纯电续航表现。

IT之家注意到，官方称理想 L9 开启空调节能模式后，冬季城市通勤（室外温度 < 0℃）CLTC 纯电续航里程最多可提升 50%。

理想 L 系列车型全新的冬季纯电续航策略，有效提升动力电池在室外气温≤20℃时的放电性能和功率。在保证动力的前提下，延缓增程器介入时机，让用户获得更长的纯电行驶里程。

理想 L 系列车型新增空调节能模式，该模式下车辆将降低空调功率，同时自动调整座椅加热和方向盘加热，在保持车内温度舒适性的同时，改善冬季空调能耗，降低能源损耗，增加车辆可用纯电续航里程。

对于纯电续航里程最多可以提升多少，理想汽车表示纯电续航里程与用户行驶工况、室外温度、电池温度等多种因素有关。通过实车强制纯电模式下验证，以理想 L9 为例，在室外 0℃以下开启空调节能模式，城市通勤 CLTC 纯电续航里程相比更新前最多可以提升 50%。

冬季开启空调节能模式后，空调输出功率有所降低，车内升 / 降温速度下降。车辆将采取自动调整座椅加热和方向盘加热的方式，保证乘员舒适性的同时达到节能降耗的效果。

对于动力打折问题，理想汽车回应：室外温度≤20℃时，车辆开启纯电模式后，增程器启动时间相比更新前延迟，电池可用更低 SOC（表显电量）支持纯电行驶。电量较低的工况下动力性会相应下降，但完全可以满足市区加速爬坡、高速等基础工况使用需求。

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