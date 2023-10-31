零距离嵌入 + 全空间保鲜：海尔 501L 法式多门冰箱 4354 元（日常 8199 元）

海尔 零嵌系列 BCD-501WGHFD14S8U1 法式多门冰箱（501L）日常售价 8199 元。

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* 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

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冷冻智能恒温保鲜科技：阻隔化霜热气回流，食材温度波动 < 1℃，牛肉冷冻 30 天原汁原味；汁液流失率≤2%，蛋白质营养折损率 < 10%。

零距离自由嵌入式，622mm 超薄机身融入厨居，冰箱与橱柜全方位紧密结合，美观和谐。

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