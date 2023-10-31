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零距离嵌入 + 全空间保鲜：海尔 501L 法式多门冰箱 4354 元（日常 8199 元）

2023/10/31 13:51:32 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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海尔 零嵌系列 BCD-501WGHFD14S8U1 法式多门冰箱（501L）日常售价 8199 元。

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