5.8 折清仓 + 赠碎屏险：OPPO Pad 平板 1759 元三期免息（11 英寸）

OPPO Pad 平板发布于 2022 年 2 月 24 日，搭载 11 英寸 2.5K 120Hz 屏，骁龙 870 处理器，8+256G 售价为 2999 元。

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IT之家了解到，OPPO Pad 采用 11 英寸 2560×1600 分辨率的 LCD 屏，支持 120Hz 高刷率、HDR10 及 P3 广色域，拥有 480nits 与 2048 级智能背光，支持环境光自适应。

设计方面，OPPO Pad 在外观上带来业内首创流光晶钻工艺背板及拼接设计，采用跳动的几何律动图案“OPPO”，搭配大面积闪光砂工艺。

配置方面，OPPO Pad 配备 LPDDR4X 内存与 UFS3.1 闪存，内置 8360mAh 电池，支持 33W 快充，后置 1300 万像素（f / 2.2）镜头，支持自动对焦。

此外，OPPO Pad 还拥有配套的智能磁吸键盘和手写笔 OPPO Pencil。其中，手写笔支持 5g 出水压力、4096 级压感、磁吸无线快充，智能磁吸键盘则支持蓝牙连接、磁吸支撑。

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