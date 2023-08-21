OPPO Pad2 平板电脑开启安卓 14 ColorOS 内测 log 用户招募

IT之家 8 月 21 日消息，ColorOS 官方今日宣布，OPPO Pad 2 Android 14 x ColorOS 升级内测 log 版本用户招募现在开启！

OPPO Pad 2 平板电脑发布于今年 3 月：搭载联发科天玑 9000 处理器，辅以 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，首发价 2999 元起。

【招募详情】

招募机型：OPPO Pad 2

招募时间：8 月 21 日 - 8 月 22 日

审核时间：预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准

版本推送时间：版本将在审核完成后 3 个工作日内分批进行推送

【申请方式】

1、请确保您的平板版本已经升级到 13.1.0.192、13.1.0.195 版本。（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

2、请在平板上点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“平板名称”上方） > 右上角设置按钮 > 尝鲜申请 > 升级内测”，然后根据提示进行申请。

3、提交申请后，请耐心等待！管理人员将在招募结束后，根据您的问卷填写情况进行资格审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准。

IT之家提醒，新升级内测版本将分为 log 版本与 nolog 版本。此次内测招募版本为 log 版本。两种版本均为内测版本，其运行效果不像正式版本那样稳定，存在部分 Bug，主要区别如下：

OPPO 官方还提醒，升级前请您务必提前备份个人重要数据，避免升级后不兼容或其他情况导致数据丢失。

值得一提的是，当前有较多常用三方应用与 Android 14 不兼容，例如“云闪付”、“阳光惠生活”等银行金融类应用。如果您经常且必须要使用以上第三方应用，建议谨慎升级。

▲ 以上数据截止至 2023 年 8 月 2 日

当前版本存在以下已知问题，请您慎重考虑报名。

（1）负一屏低概率加载失败

（2）桌面打开部分应用时无过渡动画直接显示应用界面

（3）下载文件时通过多任务后台进行任务切换概率性卡顿

（4）软件商店启动页出现短暂黑屏

（5）侧边栏打开计算器，放大缩小 2-3 次平板黑屏，按电源键锁屏重新解锁即可恢复

（6）休眠时触摸皮套触摸板无法唤醒

（7）微信视频或语言通话时通知栏上方无麦克风标志

（8）部分应用页面字体显示重叠

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