国内首例终端到终端低轨卫星通信测试成功

IT之家 10 月 31 日消息，据科技日报报道，银河航天公司近日在灵犀 03 星上成功实现了国内首例终端到终端（Terminal to Terminal，T2T）低轨卫星通信测试。

▲ 图源银河航天公众号

报道称，此项测试是指卫星地面终端之间直接通过卫星上的交换设备进行通信，无需经过地面信关站进行数据中转。在这样的工作模式中，由于省去了信关站中转的环节，通信时延可以降低 50%，同时能提高整个系统的灵活性和可用性。

本次测试的意义在于为卫星通信提供了一种更加灵活的通信模式。在极地、远海等偏远地区，即使没有信关站覆盖也能进行卫星通信。

▲ 图源银河航天官网，下同

IT之家查询获悉，银河航天是国内商业航天企业之一，于 2018 年 4 月投入运营，由猎豹移动联合创始人 / 前总裁徐鸣创办。

7 月 23 日，银河航天灵犀 03 星在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。银河航天灵犀 03 星是我国首款使用柔性太阳翼的平板式通信卫星，此次发射也是我国首次在轨对多星堆叠发射技术进行验证，将为我国低轨通信卫星星座的快速部署提供技术支撑。

据悉，卫星配置了数十吉比特每秒容量的毫米波多波束数字载荷，用于验证下一代低轨宽带卫星通信以及超大能源、主动热控、工业一体化成型结构、多星堆叠压紧释放等技术。

不同于以往的卫星大多拥有一双“翅膀”，通常使用的是刚性太阳翼，银河航天灵犀 03 星仅拥有一只“翅膀”，而且是非常薄的柔性太阳翼，单层柔性太阳能电池板厚度仅 1 毫米左右，可以像折扇一样折叠起来，装在火箭里时为折叠状态，主体厚度仅为不到 5 厘米。在轨工作时，这只“柔性翅膀”拉开长度约 9 米，宽度超过 2.5 米。

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