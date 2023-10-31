宫崎骏动画电影《红猪》新预告公布，11 月 17 日全国艺联专线影院上映

IT之家 10 月 31 日消息，宫崎骏动画电影《红猪》发布“如此烂漫”预告片，已定档 11 月 17 日登陆全国艺联专线影院。

IT之家注意到，《红猪》由吉卜力工作室制作，宫崎骏执导，森山周一郎、加藤登纪子、大冢明夫、冈村明美等参与配音，最初于 1992 年在日本上映。

该片改编自宫崎骏漫画作品《飞行艇时代》，讲述了意大利空军的王牌飞行员波鲁克・罗森被施了魔法变成了一头猪。之后，他成为了一位赏金猎人，打击空中劫匪，保护身边人。

剧情简介：

罗森是一战中意大利空军的王牌飞行员，但却被施了魔法变了一头猪。虽然变了猪，但罗森还是继续他的老本行，成了一位赏金猎人，专门打击在亚地里亚海空域作恶的空中劫匪。

红猪侠一时威名远扬，令劫匪们闻风丧胆。匪徒们为了对付罗森，请来了超级飞行员卡基斯。卡基斯在于罗森对决中趁他发动机故障将其击落。

罗森把飞机送到老朋友比克罗处修理时，遇上了比克罗的孙女菲欧。菲欧帮罗森修好了飞机，两人一起再度翱翔蓝天对付空中劫匪。

这时，卡基斯出现了，他对菲欧一见钟情。为了争夺菲欧的爱，卡基斯向罗森提出决斗。于是两人再次浴血蓝空。