世界首个开源贡献榜出炉：中国排行第二，谷歌微软阿里巴巴等公司在列

IT之家 10 月 31 日消息，据国际测试委员会 Bench Council 官方公众号消息，Bench Council 今日公布了“世界首个开源贡献榜”，号称“只以贡献分高下”。

IT之家从 Bench Council 披露数据得知，Bench Council 号称邀请了多位独立科学家，从 20 世纪 60 年代至今的开源或对开源产生重要影响的成果中，遴选出了 145 项代表性成果，在确定主要贡献者的基础上产生了开源领域五十年人才榜、机构榜、国家榜。

据悉，总共 264 人进入榜单，共有 24 位华人上榜；美国在国家榜上排行第一，中国排名第二；加州大学伯克利分校在机构榜上获得首位；微软、谷歌、IBM、阿里巴巴等公司也入选相关机构榜单。

开源系统贡献榜（1960s-2021）

▲ 图源 Bench Council 官方公众号

Bench Council 表示，排名前三位学者贡献如下：

Richard Stallman 的主要贡献：发起了 GNU 计划，创立了自由软件基金会 FSF，提出了 Copyleft 概念并设计了 GPL 版权协议，是 GNU 工具链和 GNU Emacs 文本编辑器的主要创建者之一。 Bruce Perens 的主要贡献：制定并发布了开源定义 The open source definition，是开放源代码促进会 OSI 的主要创立者之一，是 Debian 操作系统的主要贡献者之一。 Krste Asanovic 的主要贡献：RISC-V 指令集架构的共同创始人之一，负责开发了 RISC-V BOOM、Rocket Chip 等开源项目，RISC-V 基金会和 SiFive 的共同创始人之一。

国内机构中，小伙伴们津津乐道的中国科学院计算所和北京开源芯片研究院因开源 RISC-V 处理器香山系列上榜，阿里巴巴和平头哥半导体因开源 RISC-V 处理器玄铁系列上榜，中国科学院软件所因 OpenBLAS 线性代数库上榜。

开源计算机系统成果榜

▲ 图源 Bench Council 官方公众号

国家榜（1960s-2021）

▲ 图源 Bench Council 官方公众号

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