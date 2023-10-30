昆仑万维宣布开源“天工”Skywork-13B 系列大模型，0 门槛商用

IT之家 10 月 30 日消息，昆仑万维今日宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13B 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens 开源中文数据集。

昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列目前包括 130 亿参数的两大模型：Skywork-13B-Base 模型、Skywork-13B-Math 模型，IT之家附开源地址如下：

除模型开源外，Skywork-13B 系列大模型还将开源 600GB、150B Tokens 的中文语料数据集 Skypile/Chinese-Web-Text-150B，号称是目前最大的开源中文数据集之一。

同时，昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列大模型即将全面开放商用 —— 开发者无需申请，即可商用。

据介绍，本次开源的 Skywork-13B 系列模型在 CEVAL、CMMLU、MMLU、GSM8K 等几大评估基准中超越 LLaMA2-13B 等开源大模型（截至 10 月 25 日数据）。

在中文文本创作领域的评测中，Skywork-13B 系列大模型的成绩如下，在科技、金融、政务、企业服务、文创、游戏等领域表现不错。

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