大疆 Mini 2 SE 迷你航拍机降价 389 元，到手 1999 元起今晚开售

IT之家 10 月 31 日消息，大疆 Mini 2 SE 入门迷你航拍机正在进行定金预售，直降 389 元，定金 100 元到手 1999 元起，今晚 8 点发售。

大疆 Mini 2 SE 畅飞套装：2799 元

大疆 Mini 2 SE：1999 元

IT之家从商品页面获悉，大疆 Mini 2 SE 重量不到 249 克，可以轻松放在手掌上，低重量、小尺寸和折叠式机腿使其非常便携。

其相机采用了 1/2.3 英寸 CMOS 传感器，能够拍摄 2.7K 视频或 1200 万像素的照片，相机被安装在一个三轴万向节上，以拍摄稳定的视频和照片。

大疆为 Mini 2 SE 配备了 QuickShots 和 Panorama 模式，使其能够轻松地拍摄出更有创意的视频和照片，在拍摄高清视频时，还支持 4 倍数码变焦功能。

Mini 2 SE 配备了 Ocusync2.0 图传技术，相比上代飞行距离提升了一倍，能够在 10 公里范围内传输高清视频。

据大疆介绍，Mini 2 SE 具有 5 级抗风能力，能够在 10.7 米 / 秒的风力下稳定地悬停，一次充电可飞行 31 分钟。

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