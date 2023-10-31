2023 OPPO 开发者大会内容前瞻：ColorOS 14、AndesGPT、潘塔纳尔进化

IT之家 10 月 31 日消息，2023 OPPO 开发者大会将于 11 月 16 日在上海世博中心举行，届时将发布 ColorOS 14。

今日，OPPO 官方公布了 2023 OPPO 开发者大会内容前瞻，包括五大主要内容：

更智慧、更流畅、更安全的 ColorOS 14

个人专属的大模型服务 AndesGPT

潘塔纳尔智慧跨端系统落地与进化

携手合作伙伴打造全新服务生态

以技术创新为用户带来健康守护

据介绍，ColorOS 14 拥有新小布 + 新泛在，打造专属服务；智慧加持，流畅全面升级。

AndesGPT 是一款千亿参数的对话增强语言模型，具备知识、记忆、创作与工具能力，支持端云协同全场景智能调度。

潘塔纳尔智慧跨端系统拥有全新自适应流体云交互框架，实现设备能力 / 数据 / 服务随心流转，基于 AIGC 的服务链组装升级。

IT之家从 OPPO 官网获悉，OPPO 开发者大会（ODC）是 OPPO 公司一年一度面向开发者及合作伙伴的大型会议。ODC23 以“创变与共 智享无界”为主题围绕 ColorOS 14 发布、开放生态共建、健康服务等议题，向开发者及合作伙伴分享 OPPO 最新的平台能力与技术实践。

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