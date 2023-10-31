哪吒汽车公布指纹解锁汽车新专利，销售时录入上传云平台

IT之家 10 月 31 日消息，合众新能源汽车股份有限公司公布“一种在车辆上指纹开锁启动的方法”专利，可以使用指纹解锁汽车。

IT之家附指纹解锁步骤：

（一）录入车主信息；车主信息在车辆销售时进行录入， 并上传至云平台 ，使得车辆与车主信息对应；

（二）用户触碰车辆指纹识别器，使用车辆的用户（包括车主或者其他人员）用手指触碰车辆指纹识别器，便于车辆指纹识别器对指纹信息进行采集；

（三）车辆通电，为车辆指纹识别器充电，并且为车辆启动做好准备；

（四）车辆核对用户触碰指纹信息，将采集到的用户指纹，与云平台内储存的指纹信息进行比对；

（五）若能与云平台内储存的指纹信息匹配，则启动车辆。

据了解，目前市场上绝大部分车辆开启及启动的方式都是通过物理钥匙，一方面物理钥匙遗失的话会给用户造成麻烦，另一方面携带比较麻烦。物理钥匙能够解决用户的需求，但是并不是最简洁的方式，如果能够通过生物的特性和车辆进行绑定，会大幅提升用户的体验，人的指纹开锁可以解决该问题。

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