谷歌增强 Chrome 安全性：不安全 HTTP 请求 100% 自动升级为 HTTPS

IT之家 10 月 31 日消息，谷歌在提高 Chrome 浏览器安全性方面迈出了重要一步：用户访问不安全的 HTTP 链接，100% 会自动升级到 HTTPS 请求。

这项功能名为 HTTPS-Upgrades，在用户访问 http:// 的旧链接之后，会自动尝试跳转到通过加密的 https:// 协议，访问该网站。

谷歌于今年 7 月开始在 Chrome 浏览器中陆续推出，谷歌在 10 月 16 日开始，已向稳定渠道的所有用户推出该功能。

Google 工程项目管理负责人 Chris Thompson 表示：“我们上周在主分支版本中默认启用了 HTTPS-Upgrades，目前已经向所有稳定版推送”。

关于 HTTPS-Upgrades 的更多介绍可以访问这里。IT之家注：启用之后，Chrome 将自动将所有 http://开头的网址升级为 https://，这是一种更安全的协议，可以加密用户的网络流量。即使用户点击了明确声明 http://的链接，Chrome 也会尝试升级。如果升级失败，Chrome 会回退到 http://。

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