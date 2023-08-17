谷歌 Chrome 117 浏览器将升级安全防护，提醒用户删除危险扩展

IT之家 8 月 17 日消息，谷歌 Chrome 浏览器可以安装各种扩展（extension）来增强功能和体验，但是有些扩展可能存在安全隐患，比如被开发者删除、违反谷歌商店政策或被标记为恶意软件。为了保护用户的安全，谷歌计划在下一个版本的浏览器中增加一个新功能，主动提醒用户哪些扩展不在谷歌商店中。

IT之家注意到，据谷歌扩展开发者关系工程师 Oliver Dunk 在一篇文章中介绍，这个新功能将在 Chrome 117 版本中加入，将让用户更容易发现被移除的扩展。在浏览器的设置中，有一个“安全检查”（Safety check）部分，将显示那些被移除的扩展。用户可以点击“检查”（Review），然后选择删除扩展或者忽略警告。Dunk 说，和以前的版本一样，被标记为恶意软件的扩展会自动被禁用。

谷歌还表示，Chrome 将自动将所有 http://开头的网址升级为 https://，这是一种更安全的协议，可以加密用户的网络流量。即使用户点击了明确声明 http://的链接，Chrome 也会尝试升级。如果升级失败，Chrome 会回退到 http://。谷歌称，这个功能正在 Chrome 115 版本中进行实验（目前稳定版是 Chrome 116），并计划“很快”向所有用户推出。

此外谷歌还称，如果用户在不安全的连接下下载“高风险文件”时，Chrome 将显示警告，这些警告预计将在 9 月中旬开始推出。

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