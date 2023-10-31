宏碁 N7000 系列 2TB NVMe M.2 固态硬盘迎折扣：优惠 50 元，到手价 549 元

IT之家 10 月 31 日消息，宏碁在上月推出了 N7000 系列 2TB NVMe M.2 固态硬盘，当时发售价为 599 元，目前这款固态硬盘在电商平台迎来折扣，今晚 8 点 569 元，叠加 20 元补贴券，到手价为 549 元。

官方强调，这款固态硬盘拥有“Gen4 自强性能”、“读速 7200MB/s”，采用“智能缓存技术”、“搭载石墨刀锋速冷”等特点。

具体而言，官方宣称，宏碁 N7000 系列硬盘采用无缓设计，支持新一代 NVMe 2.0 告诉协议，顺序读取速度为 7200 MB/s，其中 2TB 款顺序写入速度为 6200MB/s。

官方表示宏碁 N7000 系列硬盘采用 HBM 机制，配置 SLC Cache 智能缓存，单颗芯片接口速度为 2400 MT/s，并具有持久的使用寿命。

此外，这款硬盘搭载“Thermal Throttle”、“Power Management”两大管理系统，号称可动态调节 SSD 工作温度及工号，同时配置石墨烯散热贴，据称可在“保障 SSD 性能全面释放的同时，提升设备续航能力”。

IT之家注：相关固态硬盘需要叠加补贴券后，才能得到 549 元价格。

今日京东发放三张 11.11 全场通用 200-20 元平台补贴券，全品类可用，每个订单限用一张：点此领券。

200-20 元京东平台补贴券遵循平行优惠规则，除百亿补贴 + 少部分特殊商品外，全品类可用 + 可叠万券使用。

京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元：点此抽红包（即领即用 + 每天抽三次）

天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元：点此抽红包（每天抽一次）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。