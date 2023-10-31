魅族 20 Classic 手机今晚开售：骁龙 8 Gen2 + 纯白机身，到手价 3029 元起

IT之家 10 月 31 日消息，魅族本月中旬正式公布了手机新品 —— 魅族 20 Classic。

该机今晚 20 点正式开售，可享 12 期免息，赠 TWS 蓝牙耳机，晒单嬴价值 50 元京豆，还可叠加 20 元补贴券，到手价 3029 元。

魅族称，“魅族 20 系列实现了魅族历史旗舰销量和口碑双突破，魅族 20 Classic 从新的「奇点」出发，希望采用更大胆的 LOGO 视觉表达和更大的 16G 内存，彰显个性的同时，让热爱更长情。”

魅族表示，魅族 20 Classic 全新的三款配色灵感源于过去一年与用户共同成长的点滴，呈现魅友的热爱故事。这三款配色分别是青云定胜、悠扬乌铁、余生白首。IT之家注意到，除了新配色，魅族 20 Classic 在后盖加入了魅族奇点新 Logo 元素，MEIZU Logo 则移到了中框上。

魅族 20 Classic 其它配置跟魅族 20 相同，搭载骁龙 8 Gen 2 移动平台，LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存加持；配备 6.55 英寸京东方 OLED 柔性直屏，支持最高 144Hz 刷新率和低蓝光防频闪；内置 4700mAh 电池，支持 67W 快充，后置 5000 万像素三摄，搭载 Flyme 10 系统。

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