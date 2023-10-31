抖音发布关于“账号实名信息展示”的公告

IT之家 10 月 31 日消息，抖音官方现发布公告，宣布部分粉丝数达 50 万以上“自媒体”账号需授权平台在账号主页展示通过认证的实名信息。

为增强“自媒体”账号可信度，保障用户的合法权益，维护清朗、健康的平台秩序，粉丝数量达到 50 万且发布涉及时政、社会、金融、教育、医疗卫生、司法等内容的“自媒体”账号需授权平台在账号主页展示通过认证的实名信息。

具体方式如下：

符合实名信息展示条件的“自媒体”账号将收到站内信通知，可以根据提示进行授权操作。实名信息应为账号认证的真实姓名或企业名称，应与提交的身份证件、营业执照等信息一致。

平台获得授权后将在账号主页展示通过认证的实名信息。

需要授权展示账号实名信息的用户会收到站内信通知，授权展示具体上线时间以实际通知为准。若账号收到通知但未进行认证或授权，会对账号内容传播、商业收益等方面产生影响，直至完成认证及授权展示。

常见问题

Q1：哪些账号需要授权展示实名信息？

粉丝数量达到 50 万且发布涉及时政、社会、金融、教育、医疗卫生、司法等内容的“自媒体”账号需授权进行实名信息展示，普通用户及以发布日常生活分享为主的账号不受影响。平台逐步推进账号实名信息公开展示，需要授权的用户会收到站内信通知，平台也将在其账号主页等位置进行提示，请创作者留意。如未收到相关通知或提示，暂不需要授权展示实名信息。

Q2：已完成认证的，如需授权展示实名信息，是否需要重新认证？

“自媒体”账号展示的真实姓名或企业名称应与账号提交的身份证件、营业执照等信息一致，如账号已向平台提供前述文件完成认证的，无需再次进行认证。

未提供前述文件完成认证的，如需授权平台展示实名信息，需先行完成认证。

如提交的身份证件、营业执照等信息有误，请根据账号认证页面的提示及时进行更正。

Q3：实名信息公开后，平台如何保护用户合法权益？

平台努力采取合理必要的安全措施保护用户的合法权益：

严格保护账号信息安全，除授权展示的真实姓名、企业名称信息外，平台不会主动公开账号的其他信息。

持续完善实名信息查看功能，仅允许已向平台提供身份证件或营业执照等信息完成认证的账号在登录后查看他人账号实名信息，并限制存在风险行为或异常状态的账号查看他人账号实名信息。

同时建立专门的防网暴保护机制，上线“一键防网暴”功能，快速、优先处理相关的投诉和举报，对参与网暴的账号视情采取警示教育、禁言、封禁账号等措施。

抖音安全中心

2023 年 10 月 31 日