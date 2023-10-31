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腾讯《宝可梦大集结》手游国服开启预约，安卓版限量测试招募

2023/10/31 18:35:20 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 31 日消息，由宝可梦正版授权，腾讯天美工作室研发的宝可梦系列轻松竞技手游《宝可梦大集结》，今日国服版预约正式开启

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在预约开始的同时，《宝可梦大集结》也启动了限量内测招募，仅限安卓机型

据介绍，在集结对战中，训练家们将分别加入到两支队伍，选择出场宝可梦后即可进行对战。打倒场地上出现的野生宝可梦并用集结球收服后，将收集到的亿奥斯能量带进对手的得分区并提交，自己的队伍就能得分。对战中团队配合尤为重要，与队友一起得分，得分速度会超级加倍，这是游戏获胜的关键。

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集结对战中的宝可梦们各有特色，分为攻击型、敏捷型、平衡型、防御型和辅助型，每一只宝可梦都有独特的个性。

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此外，训练家也可以穿戴训练家时装，用同款或同色系搭配宝可梦电子服，组成套装组合。

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训练家通过使用集结球捕捉野生宝可梦，将获得亿奥斯能量，用以提升宝可梦的等级。部分宝可梦在达到一定等级后将会进化，进化后的宝可梦实力将得到显著提升，展现出全新的形态和更强大的力量。

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配置需求方面，官方推荐使用骁龙 845、 海思 980、联发科天玑 900 及以上处理器的手机，并拥有至少 6GB 内存与 10GB 存储，IT之家附配置表如下：

国服针对 5v5 黎莫特竞技场进行了优化，整体还是保持了平均 10 分钟左右的对局时长。主要修改点在于获胜条件从倒计时变为总分上限胜利制，同时单局时长更有弹性。

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关键词：宝可梦大集结宝可梦

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