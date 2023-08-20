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腾讯、任天堂联合出品，《宝可梦大集结》国服 8 月 22 日开启限量删档内测

2023/8/20 21:57:20 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 8 月 20 日消息，《宝可梦大集结》是由 TPC 授权、腾讯天美工作室群与 The Pokémon Company 联合开发的首款宝可梦系列团队策略对战游戏。

今天，《宝可梦大集结》官方终于公布了首测测试的时间。根据官方公告，此次测试将在 8 月 22 日 10 点正式开启，不过仅限安卓

官方还提到，已经通过此前预约申请获得测试资格的玩家，将在 8 月 21 日收到提醒短信。本次测试为保密测试，进入游戏前您需要同意相关保密协议并遵循保密要求，方可进行体验。

配置需求方面，官方推荐使用骁龙 845、 海思 980、联发科天玑 900 及以上处理器的手机，并拥有至少 6GB 内存与 10GB 存储。

IT之家附游戏介绍：

《宝可梦大集结》的舞台是幻之岛屿“亿奥斯岛”，在这里会举办宝可梦团队对战，即“集结对战”。具体规则如下：

双方训练家组成两支队伍，通过得分来进行较量。训练家们可以选择各自的出场宝可梦，参加集结对战的宝可梦会在比赛中成长和进化。你可以与队友们协力合作，获取分数并取得最终的胜利。

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关键词：任天堂宝可梦

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