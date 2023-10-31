雅达利宣布以 2000 万美元收购发行商 Digital Eclipse，有望推出更多复古游戏

IT之家 10 月 31 日消息，雅达利今日宣布，已达成协议收购 Digital Eclipse 工作室，交易金额为 2000 万美元（IT之家备注：当前约 1.46 亿元人民币）。

▲ 图源 雅达利

IT之家经过查询得知，Digital Eclipse 是一家复古游戏发行商兼开发商，其成立于 1992 年，专注于“保护游戏遗产”及“经典视频游戏的数字修复”。

▲ Digital Eclipse 的官方 Logo

雅达利表示，收购 Digital Eclipse 能够令自家增强开发能力，而 Digital Eclipse 也能从雅达利获得“世界一流的 IP”为更多经典游戏带来全新演绎。

据悉，雅达利将支付 650 万美元（当前约 4758 万元人民币）的预付款用于收购 Digital Eclipse，其中 400 万美元（当前约 2928 万元人民币）为现金，250 万美元（当前约 1830 万元人民币）为新发行的雅达利股票。根据 Digital Eclipse 的业绩，在未来几年内还雅达利还将支付 1350 万美元（当前约 9882 万元人民币）。

雅达利公司董事长兼首席执行官 Wade Rosen 表示，Digital Eclipse 是业内“复古游戏概念”做得最好的公司，与雅达利“重新关注传统游戏文化”的理念相符。

Digital Eclipse 是世界上做得最好的公司。他们对游戏产业的历史怀有深厚的热爱和敬意，以开发基于历史特许经营的广受好评的项目而闻名。Digital Eclipse 与 Nightdive 完全符合雅达利的基因和新目标。我个人非常期待看到我们能够共同推动复古创新的发展。

Digital Eclipse 首席执行官 Andrew Ayre 声称，两家公司都热衷于庆祝游戏历史，作为雅达利的一部分，Digital Eclipse 将受益于扩大的开发能力和对雅达利“标志性 IP”的使用。他们还将利用雅达利的管理专长进一步发展业务。

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