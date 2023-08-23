雅达利推出 Atari 2600+ 游戏机，提供数百款游戏可玩

IT之家 8 月 23 日消息，雅达利今天推出了一款名为 Atari 2600 + 的游戏机，是原始 Atari 2600 游戏机的现代复刻版。

IT之家注：Atari 2600 游戏机发布于 1977 年 9 月 11 日，至今已有近 48 年。这款游戏机在当年风靡一时，成为电子游戏第二世代的代表主机（索尼初代 PlayStation 发布于 1994 年，属于第五世代）。

据介绍，Atari 2600+ 能够玩数百种 Atari 2600 和 Atari 7800 游戏卡带，具备完整的向后兼容性。IT之家附完整游戏名单，你可以看看你抽屉里的旧卡带是否适用于这款新游戏机。

当然，哪怕你每没有相应的游戏卡带也没关系，雅达利将为 Atari 2600+ 购买者提供 10 款游戏卡带，发布时还将为该游戏机提供额外的游戏卡带，包括《Berzerk Enhanced Edition》和《Mr. Run and Jump》等游戏。

Adventure

Combat

Dodge Em

Haunted House

Mase Craze

Missile Command

RealSports Vollyball

Surround

Video Pinball

Yars Revenge

虽然 Atari 2600+ 看起来很像原来原版 Atari 2600 游戏机，但它的大小实际上只有 Atari 2600 的 90%，因此不会占用太多空间。

此外，它还提供了 HDMI 接口等现代功能，因此可以连接到现代电视，甚至连游戏插槽也比原来的稍大，这样就不会经常粘住。

除了游戏机本身之外，它还捆绑了 CX40+ 操纵杆 / 手柄，同样也复制了原始 Atari 2600 上的操纵杆。

此外，这款游戏机还配有第二个操纵杆接口，因此您可以购买第二个 CX40+ 操纵杆进行双人游戏。值得一提的是，雅达利还表示将为它提供 CX-30 控制器。

Atari 2600+ 附带 CX40+ 操纵杆和 10 款游戏卡带的价格为 129.99 美元（当前约 948 元人民币），将于 11 月 17 日开售，如果你要购买额外的 CX-40 操纵杆则需要再加 24.99 美元（当前约 182 元人民币）。

除此之外，你还可以购买两个 CX30+ 控制器 + 四款游戏卡带（Breakout、Canyon Bomber、Night Driver 和 Video Olymppics），套装价为 39.99 美元（当前约 292 元人民币）。

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