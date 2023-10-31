“苹果税”再招监管：荷兰称苹果抽成制度违反欧盟反垄断法

IT之家 10 月 31 日消息，荷兰消费者和市场管理局（ACM）表示，苹果 App Store 的抽成制度违反了欧盟的竞争规则。苹果后续可能被迫降低其抽成费率。

实际上，苹果和 ACM 此前就曾因佣金问题发生冲突，ACM 称抽佣“不公平”。

图源 Pixabay

2022 年 6 月，苹果公司和 ACM 就约会应用程序达成协议，但这并没有结案。苹果在被罚款 5000 万欧元（IT之家备注：当前约 3.88 亿元人民币）后提出将抽成从 30% 降低至 27%，而 ACM 现在则认定这个补偿不够。

根据荷兰 7 月份的裁决，苹果公司“通过向开发者收取莫名其妙的额外高额费用”损害了开发者的利益。荷兰当局认为，苹果公司向开发者收取的佣金存在滥用权力的问题。

这一决定可能会为推动欧盟 27 国对苹果不同应用程序收费结构的公平性进行更严格的反垄断审查。目前，欧盟委员会已经在调查苹果如何限制应用程序告知用户在应用商店之外有更便宜的订阅服务。

荷兰监管机构表示，苹果这一规定对于提供订阅服务（类似视频会员这种，iOS 会比安卓贵一些）的公司来说并不公平，例如 Tinder，这些公司必须向苹果支付高达 30% 的佣金才能上架 App Store。

外媒认为，ACM 对于苹果的调查可能标志着欧盟将开启更广泛的反垄断调查。如果最终认定苹果收费比例过高，苹果可能被迫调整其收费结构。当然，苹果也可以主动采取应对措施，例如现在就降低费率，但这种可能性很小。

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