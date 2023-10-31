全新 M3 芯片版深空黑 MacBook 和彩虹 iMac 发布，苹果牙膏用力挤了挤

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就在今早，苹果新品发布会落下帷幕，和先前猜想的一样，本次发布会聚焦于 Mac 设备。

苹果不仅带来了全新的 M3 系列芯片，还将三款搭载新芯片的产品亮相：MacBook Pro 14/16，iMac。

接下来，雨仔为大家盘点一波苹果新品的情况。

一・M3 系列芯片

在发布会中，苹果推出了 Mac 设备的灵魂 —— M3 系列芯片：M3、M3 Pro、M3 Max。

从具体规格来看，这三颗芯片一如既往地“等级森严”。

M3、M3 Pro、M3 Max 均基于 3nm 工艺打造。

其中，M3 拥有 8 核 CPU（4 性能核心和 4 效率核心），10 核 GPU 和 24 GB 内存。

M3 Pro 拥有 12 核 CPU（6 性能核心和 6 效率核心），18 核 GPU，最高 36 GB 内存。

M3 Max 则拥有 16 核 CPU（12 性能核心和 4 效率核心），40 核 GPU、最高 128 GB 内存。

苹果称，M3 系列 CPU 比 M1 提升 30%，比 M2 提升 15%，与 M1 / M2 相比，处理同样工作，CPU 能耗分别降低 50%/30%。

具体来看，CPU 方面，M3 比 M1 / M2 分别提升 35%/20%，M3 Pro 比 M1 Pro 提升 20%，M3 Max 比 M1 Max / M2 Max 分别提升 80%/50%。

GPU 方面，M3 比 M1 / M2 分别提升 65%/20%，M3 Pro 比 M1 Pro / M2 Pro 分别提升 40%/10%，M3 Max 比 M1 Max / M2 Max 分别提升 50%/20%。

值得一提的是，M3 系列芯片采用全新的 GPU 架构，官方表示实现了苹果芯片史上最大幅的图形处理器架构飞跃。

不仅速度更快、能效更高，还拥有两大方面的进步。

一方面是具有首创的动态缓存技术，可对硬件中本地内存的使用进行实时分配；另一方面是支持网格着色渲染，以及硬件级光线追踪加速，这也是 Mac 首次引入。

在大幅提高图形处理器平均利用率的同时，给要求更苛刻的专业级 App 及游戏的表现带来显著提升。

此外，这三颗芯片支持多种编解码器，包括 H.264、HEVC、ProRes 和 ProRes RAW 以及 AV1。

整体看下来，M3 和 M3 Pro 的提升相对有限，M3 Max 的升级则较为明显。

苹果这回是一脚踩上牙膏，用劲挤了挤后又收回来了，相较于 M1 系列的确 M3 系列会快了不少，不过和 M2 系列一比，提升幅度又有点差强人意。

看完发布会，M2 版的 Mac 用户估计尚且能心如止水，M1 版的用户则可以按需考虑换代了。

二・MacBook Pro 14/16

在 M3 系列芯片亮相后，随之而来的便是搭载其的 Mac 产品，MacBook Pro 14/16 登场。

其中，MacBook Pro 14 三颗芯片“全都要”，MacBook Pro 16 则没有 M3 版。

苹果称，搭载 M3 Pro 的 MacBook Pro 16，比 M2 Pro 版快 20%，比 M1 Pro 版快 40%。

并且，无论是 14 还是 16 英寸，MacBook Pro 都将配备最高 128 GB 的统一内存。作为对比，现款 M2 芯片的 MacBook Pro 最高支持 96 GB 统一内存。

在发布会中，苹果例行“拷打”了英特尔芯片，表示 M3 版本的 MacBook Pro 比搭载英特尔芯片的 Mac 快 11 倍。

此外，全新 MacBook Pro 机型均配备 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，可使 SDR 内容亮度提升 20%；内置 1080p 摄像头与沉浸式六扬声器音响系统，并提供丰富的连接选项。

并且，苹果表示提供了“Mac 有史以来最长的电池续航”，且使用外接电源或电池供电均可提供同等性能表现。

具体为：M3 MacBook Pro 14、M3 Pro / M3 Max MacBook Pro 16 可连续看视频 22 小时。M3 Pro / M3 Max MacBook Pro 14 可连续看视频 18 小时。

需要注意的是，苹果为此次搭载 M3 Pro 和 M3 Max 芯片的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型，推出了全新“深空黑”配色。

深空色配色拥有黑色铝合金外观，官方称这种材料非常耐用。

要知道，苹果已经许久没有推出黑色配色的 Mac 产品了，上一次出现“苹果小黑本”，要追溯到 2005 年了。

对于黑色机身爱好者来说，这绝对称得上是惊喜。

目前，M3 版 MacBook Pro 14/16 的国行价格已经公布，起售价分别为 12999 元和 19999 元，今日起接受订购，11 月 7 日起正式发售。

具体价格如下图所示：

需要注意，M3 MacBook Pro 14 相比搭载 M3 Pro、M3 Max 版，阉割了右侧 USB-C 雷雳 4 接口，仅有左侧两个 USB-C 雷雳 4 接口。

并且，新款的内存带宽相比老款也有所缩水，搭载 M3 Pro / Max 的新款 MacBook Pro 14/16，内存带宽为 150 GB/s，作为对比，M1 Pro / Max 及 M2 Pro / Max 机型为 200 GB/s。

而 M3 MacBook Pro 14 的内存带宽，甚至缩水到了 100 GB/s。

三・iMac

阔别三年，iMac 终于迎来了更新换代，与前代相比，新款的外观并未做过多改动，依然是彩虹配色，不过芯片换装为全新的 M3。

得益于 M3 芯片，全新 iMac 在运行速度、游戏体验、机器学习、视频表现等方面都会取得明显进步。

具体看设计，新款 iMac 的配色同样主打炫彩，提供绿色、黄色、橙色、粉色、紫色、蓝色、银色 7 种，同时提供采用同系列配色、设计新颖的新款墙纸。

新款 iMac 的屏幕尺寸仍然是 24 英寸，素质为 1130 万像素 4.5K 视网膜显示屏，支持 P3 广色域、超过 10 亿种色彩和 500 nits 亮度，以及支持 TrueTone 原色显示，可自动调整色温，覆盖抗反射涂层等。

其他配置方面，新款 iMac 支持高速 Wi-Fi 和蓝牙 5.3 ，下载速度相比前代产品提升最高达 2 倍，并可连接使用最新蓝牙配件，配备 1080p FaceTime 摄像头、录音棚级麦克风、高保真六扬声器系统，支持空间音频。

新款 iMac 配备同系列配色的键盘、鼠标和触控板；可选配支持触控 ID 的妙控键盘，另支持基于触控 ID 的快速用户切换。

当然了，干翻英特尔和老款的环节也没有缺席，苹果表示，相较于 27 英寸的顶配 Intel 机型，M3 iMac 性能提升 2.5 倍，相较于 M1 的 24 英寸 iMac，性能有着 4 倍的提升。

值得关注的是，新款 iMac 依然附带使用 Lightning 接口的妙控键盘及妙控鼠标（妙控板），并包含一根 USB-C 转 Lightning 编织线，苹果也没有单独上架带有 USB-C 接口的相关配件。

新款 iMac 存在两个版本，低配有两个雷雳 / USB 4 接口，配备妙控键盘。高配则是两个雷雳 / USB 4 + 两个 USB 3 接口，配备千兆以太网端口和带有触控 ID 的妙控键盘。

国行售价现已公布：低配 10999 元起，高配 12499 元起。

以上就是苹果发布会中所有新品的情况了，这场发布会也是苹果有史以来最短的，半个多小时就完事了。

有一说一，别看苹果 A 系列芯片“尽显颓势”，但 M 系列芯片依然不容小觑，而且单论生产力，Mac 也确实独具一格。

大家对于苹果这波新品有着怎样的看法，欢迎来评论区一起唠唠哈～

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