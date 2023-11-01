一加 12 手机全球首发与索尼联合开发的光喻高端影像传感器

IT之家 11 月 1 日消息，一加官方今日宣布，一加 12 手机将全球首发一加与索尼联合开发的光喻高端影像传感器。

索尼半导体于 2022 年 11 月公布了全新的图像传感器品牌 —— LYTIA，中文名称“光喻”。

今年 9 月，索尼光喻 LYTIA 图像传感器品牌与 OPPO 合作，联合 OPPO 的超光影图像引擎，共同推出拥有双层晶体管像素技术的 LYTIA 图像传感器 —— 索尼 LYT-T808，该传感器已在 OPPO Find N3 手机上首发。

博主数码闲聊站表示，一加 12 的主摄也是这颗索尼 LYT-T808。如果爆料属实，那么只能算是一加内部首发。

一加中国区总裁李杰表示：“所有影像旗舰的超大杯搭载的都是索尼传感器，索尼 + 骁龙 + 哈苏，搭配 OPPO Find 旗舰算法，这次一加 12 的影像能力前所未有，超越友商 Pro。”

据IT之家此前报道，一加 12 手机将首批搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，首发搭载与京东方合作的 2K“东方屏”，据介绍，该屏幕不仅是国产首个 DisplayMate A+ 的 2K 屏，还刷新了 DisplayMate A+ 的 18 项纪录。

据博主 @数码闲聊站 爆料，一加 12 手机将配备 6.82 英寸 2K+120Hz LTPO 东方屏，搭载全新三主摄带 OV64B 潜望长焦（主摄待定），配备 5400mAh 电池 + 100W 有线快充 + 50W 无线快充，搭载骁龙 8 Gen 3+24GB 运存 + 1TB 存储空间。其他方面，这款新机有望支持超薄光学指纹 + USB 3.2 + 瑞声新开的 X 轴线性马达。

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