百度文心一言推出会员：连续包月 49.9 元，基础功能依旧免费使用

IT之家 11 月 1 日消息，据IT之家网友反馈，百度大模型文心一言现已推出会员模式，开通后可解锁文心大模型 4.0。

据介绍，文心一言会员单月购买价格为 59.9 元，连续包月价格为 49.9 元（次月以 49.9 元 / 月自动续费，可随时取消）。此外，百度还推出了文心一言 + 文心一格（白银）的联合会员，价格为 99 元 / 月。

文心一言会员权益：

模型能力：文心大模型 4.0

图片生成：文生图能力全面升级

插件权益 （网页端）：高阶插件

灵感值 （App 端）：单月赠送 600 灵感值

文心一格会员权益：

极速生成多尺寸高清图像

创作海报和艺术字

白银会员权益：AI 编辑改图修图

需要注意的是，目前文心一言基础版功能依旧免费开放使用，可以满足用户的日常需求，如交互对话、问答等。

据IT之家此前报道，文心大模型 4.0 于上个月正式亮相，李彦宏表示，这是迄今为止最强大的文心大模型，实现了基础模型的全面升级，在理解、生成、逻辑和记忆能力上都有着明显提升，综合水平“与 GPT-4 相比毫不逊色”。

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