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首页 > 数码之家>电脑硬件

苹果 Mac 好搭档：戴尔 4K IPS Black 显示器 3099 元新低

2023/11/1 9:56:52 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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戴尔 UltraSharp 27 寸 4K 显示器 U2723QE 上架于 2022 年 2 月，采用四边窄边框设计，搭载了 LG 的 IPS Black 屏，拥有 2000:1 对比度，支持 Type-C 90W 反向充电 + 菊花链，官方上市价为 4399 元。

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IT之家了解到，这款显示器有 U2723QE 和 U2723QX 两个型号，区别在随附视频线缆的不同。

参数方面，这款显示器搭载了 LG 的 27 英寸 3840 * 2160 分辨率 IPS Black 面板，60Hz 刷新率，拥有 2000:1 的静态对比度，该参数是老款的两倍。色域为 100% sRGB ，400 cd / m² 典型最大亮度，VESA DisplayHDR 400 认证，在 sRGB 和 DCI-P3 色域下都有 DeltaE <2 的色准。接口方面，这款显示器配备 HDMI 2.0、DP 1.4 以及支持 90W 外接供电的全功能 USB-C 接口。

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关键词：戴尔显示器

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