提醒：搭载基础款 M3 芯片的苹果 MacBook Pro 仅支持外接 1 台显示器

IT之家 11 月 1 日消息，苹果公司在昨日召开的“来势迅猛”主题活动中，推出了搭载 M3 系列的全新 MacBook Pro 产品线，虽然在性能方面有所提升，但基础款 M3 芯片依然仅支持外接 1 台显示器，可能会影响部分用户的购买意愿。

苹果公司自推出搭载 M1 芯片的 MacBook 产品以来，经常受到用户诟病的一点是，只能外接 1 台显示器。苹果随后发布的 M1 Pro 和 M1 Max 芯片上，实现了外接 2/3 台显示器的支持。

苹果于 2022 年 6 月发布 M2 系列芯片时候，基础款依然缺少外接多台显示器的能力，而这种情况在 M3 芯片上继续保留存在。

IT之家在此附上苹果官方对显示器支持的介绍如下：

M3 机型

同时支持初始分辨率下的内置显示屏 (可显示 10 亿色彩) 以及：

支持一台分辨率最高达 6K (60Hz) 的外接显示器

M3 Pro 机型

同时支持初始分辨率下的内置显示屏 (可显示 10 亿色彩) 以及：

通过雷雳端口连接多达两台分辨率最高达 6K (60Hz) 的外接显示器；或通过雷雳端口连接一台分辨率最高达 6K (60Hz) 的外接显示器，同时通过 HDMI 端口连接一台分辨率最高达 4K (144Hz) 的外接显示器

通过 HDMI 端口连接一台分辨率最高达 8K (60Hz) 的外接显示器或一台分辨率最高达 4K (240Hz) 的外接显示器

M3 Max 机型

同时支持初始分辨率下的内置显示屏 (可显示 10 亿色彩) 以及：

最多达四台外接显示器：通过雷雳端口连接多达三台分辨率最高达 6K (60 Hz) 的外接显示器，同时通过 HDMI 端口连接一台分辨率最高达 4K (144Hz) 的外接显示器

最多达三台外接显示器：通过雷雳端口连接多达两台分辨率最高达 6K (60 Hz) 的外接显示器，同时通过 HDMI 端口连接一台分辨率最高达 8K (60Hz) 的外接显示器或一台分辨率最高达 4K (240Hz) 的外接显示器

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