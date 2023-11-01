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首页 > Mac之家>Mac新闻

提醒：搭载基础款 M3 芯片的苹果 MacBook Pro 仅支持外接 1 台显示器

2023/11/1 6:56:42 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 1 日消息，苹果公司在昨日召开的“来势迅猛”主题活动中，推出了搭载 M3 系列的全新 MacBook Pro 产品线，虽然在性能方面有所提升，但基础款 M3 芯片依然仅支持外接 1 台显示器，可能会影响部分用户的购买意愿。

苹果公司自推出搭载 M1 芯片的 MacBook 产品以来，经常受到用户诟病的一点是，只能外接 1 台显示器。苹果随后发布的 M1 Pro 和 M1 Max 芯片上，实现了外接 2/3 台显示器的支持。

苹果于 2022 年 6 月发布 M2 系列芯片时候，基础款依然缺少外接多台显示器的能力，而这种情况在 M3 芯片上继续保留存在。

IT之家在此附上苹果官方对显示器支持的介绍如下：

M3 机型

  • 同时支持初始分辨率下的内置显示屏 (可显示 10 亿色彩) 以及：

  • 支持一台分辨率最高达 6K (60Hz) 的外接显示器

M3 Pro 机型

  • 同时支持初始分辨率下的内置显示屏 (可显示 10 亿色彩) 以及：

  • 通过雷雳端口连接多达两台分辨率最高达 6K (60Hz) 的外接显示器；或通过雷雳端口连接一台分辨率最高达 6K (60Hz) 的外接显示器，同时通过 HDMI 端口连接一台分辨率最高达 4K (144Hz) 的外接显示器

  • 通过 HDMI 端口连接一台分辨率最高达 8K (60Hz) 的外接显示器或一台分辨率最高达 4K (240Hz) 的外接显示器

M3 Max 机型

  • 同时支持初始分辨率下的内置显示屏 (可显示 10 亿色彩) 以及：

  • 最多达四台外接显示器：通过雷雳端口连接多达三台分辨率最高达 6K (60 Hz) 的外接显示器，同时通过 HDMI 端口连接一台分辨率最高达 4K (144Hz) 的外接显示器

  • 最多达三台外接显示器：通过雷雳端口连接多达两台分辨率最高达 6K (60 Hz) 的外接显示器，同时通过 HDMI 端口连接一台分辨率最高达 8K (60Hz) 的外接显示器或一台分辨率最高达 4K (240Hz) 的外接显示器

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关键词：MacBook Pro苹果

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