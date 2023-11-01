压缩机 10 年延保：卡萨帝 555L 法式多门冰箱 6754 元再降价（12 期免息）

卡萨帝 纯白系列 BCD-555WDGAU1 多门冰箱 555L，日常售价 10499 元。

京东 11.11 大促期间，直降至 9499 元，叠加下方多重优惠后，仅需 6754.05 元到手：

点击下方卡片，可领 600 元券。

满 3000-200 元券：点此领取。

满 200-20 元补贴券：点此领取。

PLUS 会员享 9.5 折优惠，实付 8204.05 元。

下单返 500 元京豆，折合 7704.05 元。

加入购物车时选择以旧换新，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 950 元。

以旧换新加入购物车 1 件后，到手价仅需 6754.05 元。

压缩机 10 年保修 + 12 期免息。

以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

限时晒单后还可找客服，领取郎酒特曲 T8*2 等丰富礼品。

另外，今日可抽 3 次京东无门槛红包，支持即领即用：点此抽取。

据介绍，卡萨帝 纯白系列 BCD-555WDGAU1 多门冰箱，总容量为 555L，其中冷藏室 368L，冷冻室 187L。

此款冰箱采用双系统循环架构，冷冻冷藏室分别各有一套蒸发器，不仅可以减少食材串味，而且制冷效率更高。

另外，冰箱采用双变频架构，综合耗电量仅为 0.79kwh，符合一级能效标准。

叠加下方多重优惠后，仅需 6754.05 元到手：

点击下方卡片，可领 600 元券。

满 3000-200 元券：点此领取。

满 200-20 元补贴券：点此领取。

PLUS 会员享 9.5 折优惠，实付 8204.05 元。

下单返 500 元京豆，折合 7704.05 元。

加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 950 元。

以旧换新加入购物车 1 件后，到手价仅需 6754.05 元。

压缩机 10 年保修 + 12 期免息。

京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元：点此抽红包（每天抽三次）

天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元：点此抽红包（每天抽一次）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】