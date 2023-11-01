vivo OriginOS 4 系统发布：搭载私人助理蓝心小 V，采用全新字体

IT之家 11 月 1 日消息，在 2023 vivo 开发者大会上，vivo 正式发布了 OriginOS 4 系统。

OriginOS 4 重新设计了系统内超过 2000 个图标 ，打磨每个符号背后的线条和间距，确保整体舒适性的同时，让形态更自然和熟悉。

OriginOS 4 采用了基于人因的动效曲线，更自然舒适、符合直觉。此外，还支持实时模糊，还原物理世界空间感，清晰布局呈现。

携手方正字库，OriginOS 4 带来了全新的品牌定制字体 ——vivo Sans。通过触碰笔画的 “避让设计”，交叉笔画的“减细处理”，以及“中宫可变技术”，实现全系统字体的动态变化，让不同大小的文字都能以最舒适清晰的字形呈现。

OriginOS 4 支持全新的情境壁纸，官方称从屏幕点亮那一刻起，就如同开始了一段奇妙的数字化旅程，每一帧画面都围绕着指尖的滑动，优雅而自然的展开。

OriginOS 4 支持全新的熄屏与锁屏自定义功能，用户可以选择不同的样式，营造独特的熄屏氛围。在锁屏上，可以挑选各式各样的字体、颜色和布局，充分展现个性。

OriginOS 4 增加了业内独家「离库导航优化」功能。当开出停车场经过闸机，手机会立刻识别，快速刷新定位和路线。官方称，经测试，定位恢复速度提升 70% 以上，目前已在 14 个城市，280 + 停车场完成部署，更多停车场持续接入中。

OriginOS 4 还支持全链路停车助手，当开车靠近目的地时，可快速搜索附近停车场并导航；停车时可一键拍照，用最熟悉的方式记录停车位；离场时还能一键缴费。一个组件，一气呵成。

OriginOS 4 搭载了 vivo 智能车载 4.0，语音交互功能更强大，无需唤醒词，仍可操控导航、音乐、电话，甚至是界面上的文字按钮也能语音操控。目前已接入 100 多家汽车品牌、1360 多种汽车型号。

OriginOS 4 搭载全链路会议助手，开会体验更高效，差旅途中临时安排线上会议也能轻松应对。支持将声音实时转写为文字，并自动插入截图到会议记录，方便在会议中查看会议要点。会议结束后，会议纪要可保存到原子笔记，供查看和编辑。

OriginOS 4 搭载 vivo 办公套件，安装 vivo 办公套件后，手机和电脑即可自动连接。可以在电脑上搜索手机里的文件进行分享，还能将手机里的图片插入到当前电脑里正在编写的文档，无需反复传输。

OriginOS 4 支持家人健康组件，通过虚拟形象技术直观地展示家人的健康状态。当家人不舒服时，组件上的虚拟形象也会同步显示对应的表情。

OriginOS 4 支持超级省电功能，即便电量剩余 1%，还能保持约 3 小时待机或 15 分钟通话。AI 的加持下还能为用户推荐当前需要的应用。

OriginOS 4 新增 AI 离线翻译功能，即便在国外手机没有信号、无网络，也可以顺畅使用翻译机，帮助快速沟通。

OriginOS 4 还搭载了 vivo 首款全局智能辅助 —— 蓝心小 V，官方称，让高规格的专属私人助理服务，变成每个人每一天都可以触手可及的系统便捷体验。蓝心小 V 支持语音、文字、拖拽三种便捷交互，同时还有便捷小巧的悬浮态，不用时最小化挂起，需要时点击打开。

蓝心小 V 可将现有知识进行系统化的归类呈现。在你需要脑暴时，能以思维导图的形式帮你梳理逻辑，给你灵感启发。蓝心小 V 支持自然对话，搜索文件时，无需精确输入搜索指令。可以像聊天一样，用自然的语言与蓝心小 V 交流，即使描述模糊，它也能快速理解。

基础体验方面，OriginOS 4 支持虚拟显卡功能，打开和退出应用时，系统响应几乎没有等待时间。应用响应速度提升 36%，显示帧率稳定性提升 70%。此外，虚拟显卡还提供了光追、插帧和超分的技术。光追技术将光线实时计算面数从 10 万级提升到百万超高量级，不论是皮肤纹理，还是环境中的反射和阴影，都能更加真实地呈现。

OriginOS 4 对系统进行全面轻量化重构，通过裁剪不重要的后台工作，成功降低了 20% 的后台负载，大幅降低耗电，提升系统性能。对比原系统 3，待机提升 15%，在用户用机状态下待机长达 14 天。

OriginOS 4 在主系统外构建独立运行的异构计算空间，使其具备独立的存储，显示，计算能力。播放音乐时，主系统不需要参与工作，在 i 音乐上连续听歌不断电至高可达 105 小时。vivo 还与 QQ 音乐深度合作，QQ 音乐首发接入异构计算空间，提升音乐播放续航。

OriginOS 4 支持不公平调度 2.0 技术，同时针对 CPU 算力、网络资源、IO 访问资源、存储资源等进行不公平调度，调度算法更精细化，手机对复杂场景的响应更及时有效。

OriginOS 4 支持内存融合 4.0，内存融合升级至 8+8、12+12、16+16 的 N+N 能力，最大化提升内存使用效率。当多个应用同时在后台运行时，大型应用的启动速度提升 20%，后台保活能力增加 3-4 个常用应用。

OriginOS 4 已获得人因流畅性 A + 认证证书。今年，vivo 获得 SGS 与中标院共同颁发的《人因流畅性 A + 认证证书》，是该流畅性认证的最高水平。

IT之家注意到，OriginOS 4 公测适配计划也同步公布，X100、iQOO 12 将首发搭载 OriginOS 4，其余机型公测计划如下。内测推送将于明日开启。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。