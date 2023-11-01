首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 安卓之家>安卓新闻

vivo OriginOS 4 专属私人助理“蓝心小 V”发布，号称全局智能辅助

2023/11/1 11:22:42 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 肖战割割 的线索投递！

IT之家 11 月 1 日消息，vivo 推出首款全局智能辅助 —— 蓝心小 V，是 OriginOS 4 的“专属私人助理”。

据介绍，蓝心小 V 拥有 vivo AI 技术加持，支持文案写作、AI P 图、图像识别、语音识别、机器翻译等。

蓝心小 V 支持语音、文字、拖拽三种交互，同时还有小巧的悬浮态，不用时最小化挂起，需要时点击打开。

蓝心小 V 可将现有知识进行系统化的归类呈现。在用户需要脑暴时，能以思维导图的形式梳理逻辑，给用户灵感启发。

此外，搜索文件时，无需精确输入搜索指令。用户可以像聊天一样，用自然的语言与蓝心小 V 交流，即使描述模糊，它也能快速理解。

vivo 还发布了“蓝心千询”自然语言对话机器人，基于蓝心大模型

据介绍，蓝心千询不仅可以与你的自然对话，进行知识信息的快速问答，还可以进行文学创作、图片生成，甚至还能编写程序。

IT之家从 vivo 开发者大会获悉，未来，蓝心千询将上架各大手机应用市场，所有手机用户皆可下载使用，人人都能体验 AI 乐趣。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：OriginOS 42023 vivo 开发者大会蓝心小 V

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用