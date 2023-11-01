vivo OriginOS 4 专属私人助理“蓝心小 V”发布，号称全局智能辅助

IT之家 11 月 1 日消息，vivo 推出首款全局智能辅助 —— 蓝心小 V，是 OriginOS 4 的“专属私人助理”。

据介绍，蓝心小 V 拥有 vivo AI 技术加持，支持文案写作、AI P 图、图像识别、语音识别、机器翻译等。

蓝心小 V 支持语音、文字、拖拽三种交互，同时还有小巧的悬浮态，不用时最小化挂起，需要时点击打开。

蓝心小 V 可将现有知识进行系统化的归类呈现。在用户需要脑暴时，能以思维导图的形式梳理逻辑，给用户灵感启发。

此外，搜索文件时，无需精确输入搜索指令。用户可以像聊天一样，用自然的语言与蓝心小 V 交流，即使描述模糊，它也能快速理解。

vivo 还发布了“蓝心千询”自然语言对话机器人，基于蓝心大模型。

据介绍，蓝心千询不仅可以与你的自然对话，进行知识信息的快速问答，还可以进行文学创作、图片生成，甚至还能编写程序。

IT之家从 vivo 开发者大会获悉，未来，蓝心千询将上架各大手机应用市场，所有手机用户皆可下载使用，人人都能体验 AI 乐趣。

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