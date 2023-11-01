给“上帝之手”做 X 光扫描，NASA 拍到 MSH 15-52 星云的“骨头”

IT之家 11 月 1 日消息，威廉・伦琴（Wilhelm Röntgen）于 1895 年拍摄了人类历史上第 1 张 X 光照片，而天文学家也积极使用 X 射线来观察宇宙深处。美国宇航局利用 X 射线，成功拍摄到“上帝之手”的“骨头”。

美国宇航局的钱德拉 X 射线天文台于 2001 年首次观测到脉冲星 PSR B1509-58，发现它的脉冲星风星云（MSH 15-52）很像人的手，因此起绰号“宇宙之手”或“上帝之手”。脉冲星位于星云 "手掌" 的底部，距离地球约 16000 光年。IT之家在此附上视频如下：

美国宇航局近日利用钱德拉 X 射线天文台和成像 X 射线极化探测器（IXPE），持续观测 MSH 15-52 大约 17 天之后，给这个“上帝之手”做了一次 X 光扫描，展示了内部的“骨头”。

领导这项研究的加州斯坦福大学罗杰・罗马尼 (Roger Romani) 表示

IXPE 数据向我们提供了首张“上帝之手”的 X 光照片。产生 X 射线的带电粒子沿着磁场传播，决定了星云的基本形状，就像人手中的骨头一样。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。