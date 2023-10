科学家首次发现天王星存在红外极光，为探究其高温之谜带来新视角

IT之家 10 月 31 日消息,科学家在深入研究最近 20 年记录的相关数据之后,确认在天王星的北部区域存在红外极光,进一步完善了人类对天王星的知识拼图,并为科学家探究天王星为何如此炎热提供了新的视角。

IT之家注:天王星是一颗在太阳系中离太阳第七近的青色行星,其体积在太阳系中排名第三、质量排名第四。

天王星每 84 个地球年环绕太阳公转一周,与太阳的平均距离大约 30 亿公里,行星上阳光的强度只有地球的 1/400。

天王星内部的自转周期是 17 小时又 14 分,但和所有巨行星一样,其上部的大气层朝自转的方向可以产生非常强的风。

天王星距离太阳很远,但其温度要高于预期,导致天王星如此炎热的原因假说之一是高能极光。

英国的科学家决定重新审视 2006 年在凯克天文台收集的天王星观测数据。他们仔细地分析了 224 张图像,发现了一个惊人的结果:他们确实在天王星上看到了电离三原子氢的发光,而且它的密度随着时间变化而变化。

这意味着他们终于发现了天王星上的红外极光!这些极光可能是由太阳风或其他粒子源引起的,它们增加了天王星大气层中电离三原子氢的数量,并使其发出红外光。这些红外光可能也会影响天王星大气层中其他分子和原子的温度和状态。

