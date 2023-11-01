领克 08 推出 11 月购车权益：提供 6000 元补贴，优惠后 20.28 万起

IT之家 11 月 1 日消息，领克 08 中型 SUV 于今年 9 月 8 日正式上市，共有 5 款配置车型，官方指导价格为 20.88 万-28.8 万元。

IT之家注意到，为了吸引更多的消费者，近日领克官方发布领克 08 11 月购车权益，2023 年 11 月 1 日-11 月 30 日（含当天）完成领克 08 车型大定锁单，且于 2023 年 12 月 31 日完成提车，即可享受 8 项权益，其中比较重要的内容包括：完成大定锁单享 6000 元购车补贴，免费升级哈曼卡顿 23 扬声器音响，选装“科技为傲智享包”可免费获得五年 NOA 功能服务等。优惠后，领克 08 售价区间为 20.28 万-28.2 万元。

领克 08 采用品牌最新家族式设计，车机搭载魅族 Flyme Auto 系统，领克 Lynk E-Motive 智能电混技术的插电式混合动力系统由 1.5T 四缸发动机和驱动电机组成，提供 120 公里、220 公里和 245 公里三种纯电续航。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。