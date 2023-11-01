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消息称 vivo S18 手机通过 3C 认证，显示支持 80W 快充

2023/11/1 11:58:24 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 1 日消息，型号为“V2323A”的 vivo 新机近日通过 3C 认证，显示支持 80W 快充，预估上市之后名为 vivo S18，有望今年 11/12 月上市发售。

认证信息显示该机支持 V8073L0A0-CN 充电器，支持 5VDC, 2A 或 9VDC, 2A 或 11VDC, 7.3A Max；充电器：V8073L0A1-CN、V8073L0E0-CN 、V8073L0A1-CN 输出：5VDCD / 3A 或 9VDC / 2A 或 11VDC / 7.3A Max。

图为 vivo V29

IT之家查询相关资料，vivo 预估会在今年 11 月 / 12 月推出 S18 系列手机，此外该机在海外市场的型号为 vivo v30 系列，目前已经现身数据库。

目前并没有关于 vivo S18 手机的相关信息，预估装备联发科天玑 8300 芯片，8GB 内存起步。

相机方面将会配备支持光学防抖的主摄，另外配备长焦辅助摄像头。该机出厂预估搭载基于安卓 14 的 OriginOS 4。

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关键词：vivo手机

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