世界第二例猪心脏移植患者 6 周后去世，比第一例存活时间更短

IT之家 11 月 1 日消息，据美国有线电视新闻网当地时间 10 月 31 日报道，医疗团队宣布，世界第二例接受猪心脏移植手术的患者劳伦斯・福塞特去世，距离手术完不到六周，比第一例存活时间更短。

进行实验程序的马里兰大学医学中心表示，最近几天心脏开始出现排斥反应的迹象。

马里兰大学医学院心脏异种移植项目的临床主任 Bartley Griffith 表示：“福塞特先生的最后一个愿望，是让我们充分利用从经历中学到的东西，这样当人体器官不可用时，其他人就有机会拥有一颗新的心脏。然后，他告诉周围的医生和护士团队，他爱我们。我们也会非常想念他。”

IT之家此前报道，马里兰大学医学中心截至目前已经负责参与了全球首次、第二次的猪心脏移植手术。这次接受手术的患者因为患有晚期心脏病，以及外周血管疾病和内出血并发症，不符合接受传统心脏移植手术的条件，因此接受了这次猪心脏移植手术。

手术完成不久后，马里兰大学医学中心宣布，这名患者目前可以自主呼吸，心脏在没有任何辅助设备的帮助下运作良好。

去年 1 月，马里兰大学医学院团队对一名晚期心脏病的男性患者实施了全球首例转基因猪心移植。患者在接受移植手术后一周反应良好，未出现急性排异反应，患者后续能够脱离 ECMO（体外膜肺氧合），并从一天前开始下地走路。但是，他在当年 3 月初期病情突然恶化，最终还是离开了人世。

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