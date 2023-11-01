中国科学院发布学术文献公益平台，免费看 8000 万篇资源

IT之家 11 月 1 日消息，据央视新闻报道，今天，由中国科学院等单位联合建设的 PubScholar 公益学术平台正式对社会公众开放。

该平台首期整合集成了中国科学院的科技成果资源、科技出版资源和学术交流资源，内容包含期刊论文、学位论文、预发布论文、专利文献、领域快报、动态快讯、科学数据、图书专著等，目前通过平台可检索的科技文献资源量约 1.7 亿篇。可免费获取的全文资源量约 8,000 万篇，包括科技论文全文数据约 2,122 万篇，专利全文数据约 5,878 万篇。

IT之家从该平台获悉，“PubScholar 公益学术平台”是中国科学院履行学术资源保障服务国家队的战略职责，建设并运行的、致力于为全国科技界和全社会提供公益性学术资源的检索发现、内容获取和交流共享等服务的平台，由中国科学院文献情报中心负责建设和运行。

PubScholar 公益学术平台是中国科学院作为国家战略科技力量的主力军，履行学术资源保障“国家队”职责，为满足全国科技界和全社会科技创新的学术资源基础保障需求，建设的提供公益性学术资源的检索发现、内容获取和交流共享等服务的平台。

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