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五菱缤果汽车 10 月销量 26007 辆，累计突破 15 万辆

2023/11/1 12:51:27 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 1 日消息，五菱汽车今日宣布，五菱缤果汽车 10 月销量 26,007 辆，累计突破 15 万辆，达 150293 辆。

据了解，五菱缤果 410km 续航版车型于 9 月 25 日上市，售 8.88 万元，进一步拉动了销量。该车新增朝霞粉、浅湾绿、清风蓝三款全新车色，搭载直流快充，官方称 35 分钟从 30% 充到 80%，最高时速 130km/h；长宽高分别为 3950/1708/1580mm，轴距为 2560mm。

五菱缤果目前共有 8 款不同配置车型，售价区间为 5.98 万元-8.88 万元，提供两个动力版本，电机最大功率分别达到 30kW 和 50kW，峰值扭矩 150N・m。

IT之家附目前已公布 2023 年 10 月销量的车企：

  • 零跑汽车 10 月交付 18202 台，同比增长 159%。

  • 岚图汽车 10 月交付 6067 辆，同比增长 138%。

  • 红旗品牌 10 月零售销量突破 37200 台，同比增长 28.5%，其中新能源产品零售销量突破万台。

  • 阿维塔 11 汽车 10 月交付 3888 台：环比增长 26.11%，创历史新高。

  • smart 品牌国内累计交付 45873 台，10 月交付 3007 台。

  • 五菱缤果汽车 10 月销量 26007 辆，累计突破 15 万辆

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关键词：五菱缤果

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