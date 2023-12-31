乘联会崔东树：11 月中国品牌占世界汽车份额 38%，新能源占 68%

IT之家 12 月 31 日消息，乘联会秘书长崔东树近日发文对 11 月中国车市进行分析，数据显示，2023 年 1-11 月的世界汽车销量达到 8052 万台，同比增长 11%，但距离近几年的高点水平差距仍有 6%，差距水平缩小。

与此同时由于中国车市较强，11 月世界汽车销量逐步接近峰值，世界汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。2023 年 11 月世界汽车销量达到 783 万台，同比增 13%，较 2017 年 11 月峰值仍稍低 7%，处历年的次高位水平。2023 年 11 月中国车企的世界份额 38%，今年 1-11 月的累计份额达到 33%。

崔东树在今天的文章中介绍了新能源乘用车的情况。数据显示，今年全球 1-11 月新能源汽车销量 1267 万台，其中新能源乘用车销量达到 1224 万台，同比增长 35%；11 月新能源乘用车达到 140 万台，同比增长 24%。

其中，今年 1-11 月中国新能源乘用车占比世界新能源 62.6%，11 月中国占比份额 68%，表现较强。崔东树表示，近期欧美新能源车市场明显走弱，中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好。

据IT之家此前报道，中汽协数据显示 11 月中国新能源汽车产销首次双双突破百万辆：产量为 107.4 万辆，销量为 102.6 万辆，同比增幅分别为 39.2% 和 30%，市场占有率达 34.5%。而根据乘联会的数据，当月中国新能源乘用车的销量为 96 万辆。

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。