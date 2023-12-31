狮门影业 3.75 亿美元从孩之宝手中收购 eOne 品牌，正筹拍《大富翁》真人电影

IT之家 12 月 31 日消息，本周三，狮门影业宣布完成对孩之宝（Hasbro）全球娱乐平台 eOne 的收购，包括 3.75 亿美元（IT之家备注：当前约 26.7 亿元人民币）现金，并承担生产融资贷款。

eOne 即 Entertainment One，是一间加拿大的跨国娱乐公司，总部位于安大略省多伦多，主要从事电影、音乐和电视连续剧的收购、发行和制作，旗下拥有《小猪佩奇》等作品版权。

此次收购为狮门影业带来了 6500 部 IP，其中还包括孩之宝棋盘游戏《大富翁》的电影开发权。孩之宝 CEO Chris Cocks 表示：期待与狮门影业的合作，特别是在《大富翁》的电影改编方面。

值得一提的是，这 6500 部电影 IP 并不包括《小猪佩奇》《小马宝莉》《恐龙战队》《变形金刚》《龙与地下城》和《大富翁》等热门影视作品，其版权仍握在孩之宝手里，这里只是向狮门影业提供了 IP 开发授权。

当然，此次收购也确实给狮门影业带来了大量珍贵 IP，包括《1917》《绿皮书》《极寒之城》《实习医生格蕾》《犯罪心理》等电影版权，还包括 eOne 的编剧电视业务，例如 ABC 的《菜鸟老警》（The Rookie）系列节目、衍生剧《菜鸟老警：联邦调查员》及恐怖惊悚剧《黄蜂》，还有 eOne 的无剧本业务，例如热播真人秀节目《赤裸与恐惧》。除此之外，不太出名的 IP 还包括去年上映的动作冒险电影《达荷美女战士》、获得过奥斯卡提名的《美国诉比莉・哈乐黛》等等。

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