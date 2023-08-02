动视暴雪否认《变形金刚》游戏源代码丢失，孩之宝为虚假言论道歉

IT之家 8 月 2 日消息，近日，孩之宝公司的一位代表在接受采访时表示，动视暴雪公司已经丢失了一些之前开发的《变形金刚》系列游戏的源代码。这些游戏包括《变形金刚：赛博坦之陨》和《变形金刚：毁灭》等，都是在动视暴雪拥有《变形金刚》游戏版权时制作的。

孩之宝公司的代表声称，动视暴雪“不确定这些源代码在他们大楼里的哪些硬盘上”，暗示源代码是在动视暴雪与其他公司合并的过程中遗失的。这引发了外界的猜测，认为如果微软成功收购动视暴雪，那么这些“丢失”的游戏可能会被重新发行，因为微软或许能够找到这些游戏的源代码。孩之宝公司的代表还表示：“希望现在微软和 Xbox 正在推进的交易能够顺利进行，他们会搜索所有的档案和每一个硬盘，找到所有的源代码，因为这对于 Xbox Game Pass 来说是一个很好的增值。我们希望这些游戏能够重新上架，让玩家有机会体验。”

然而，动视暴雪公司对此予以了坚决否认，并表示这些游戏的源代码并没有丢失。IT之家注意到，动视暴雪公司首席内容官兼企业事务执行副总裁 Lulu Cheng Meservey 还在 X 上发表了声明，指出相关的报道是错误的，并且源代码从未丢失过。她还进一步指出，“公司拥有这些源代码，并没有遗失。”

最后，孩之宝公司也道歉并澄清，称之前的说法是错误的。孩之宝公司在一份发给 VGC 的声明中说：“为了澄清，我们之前所说的《变形金刚》游戏已经丢失是错误的。我们向动视暴雪道歉，并对造成的困惑表示歉意 —— 他们一直是我们很棒的合作伙伴，我们期待着未来有机会继续合作。”

尽管孩之宝公司已经道歉并澄清了事实，但《变形金刚》游戏的未来究竟如何，仍然不得而知。

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