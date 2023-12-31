11 月国内智能电视盒子销量出炉：线上零售 11.3 万台同比降 44.6%，腾讯市场份额居首

IT之家 12 月 31 日消息，调研机构洛图科技今天发表 11 月《中国智能盒子线上零售市场月度追踪》报告，数据显示当月中国智能盒子线上零售量为 11.3 万台，同比下降 44.6%；零售额 0.2 亿元，同比下降 51.9%，环比下降 7.3%；线上平均成交价为 201 元。

根据该机构分析，智能盒子当前处于生命周期的下行阶段，迎来量额同环比均降也是“毫不意外”。造成销量下滑的原因，是对网络电视直播 App 的整治、对开机启动的要求等政策的出台等等。当月，智能盒子的销量处于近两年来的低值。

IT之家汇总品牌销量信息如下：

前五名分别为腾讯、天猫魔盒、赛米尼、小米、华为。

TOP 4 品牌总份额达到 60.5%，较去年同期下降 0.8%。

腾讯市场份额为 19.9%，同比增长 0.4%。

天猫魔盒市场份额 19.8%，与腾讯的差距仅有 0.1%。而在促销活动提前之后，销量实现了同环比双增，其中 7C 青春版机型抢占了百元以下档位 3 成市场份额。

赛米尼则采用“以价换量”的策略，单月均价降至 60 元，市场份额为 11.5% 位居第三。

小米在 200-499 元的中端市场份额中保持近三成，在整体市场中占据 9.4% 的份额。

从图表上来看，华为与小米的差距不大，该机构未对华为盒子的表现进行具体分析。

该机构认为，广电总局今年发布的一系列政策（打击盗用电视信号的第三方网络电视 App、开通有线电视或 IPTV 才可收看电视直播、对开机时间作出明确要求等）将对市场广泛存在的山寨电视盒子“给予沉重打击”。

图源 Pixabay

据分析，这些政策的发布，一方面有助于市场更加规范，另一方面，山寨盒子退市会使智能盒子市场规模遭遇更大幅度下滑。

参考

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