RPG 游戏《碧蓝幻想：Relink》现已进厂压盘，2 月 1 日发售

IT之家 12 月 31 日消息，《碧蓝幻想 ReLink》总监 Yasuyaki Kaji 在接受 Fami 通采访时表示游戏已经完成开发并进厂压盘，“感谢大家的支持，我们终于能够完成开发了很长时间的《碧蓝幻想 Relink》。”

这是一款由 Cygames 开发的 3D 动作 RPG 游戏，将于 2024 年 2 月 1 日全球同步发售，上线 PS5|4、Steam 平台。

游戏中，玩家将前往不同的岛屿，享受丰富多样的动作游戏体验。《碧蓝幻想 Relink》最初于 2016 年亮相，最终确定将于 2024 年 2 月 1 日在 PS4、PS5 和 PC 平台上发售。游戏将于 2024 年 1 月为 PS4 和 PS5 玩家提供免费的试玩版，但该试玩版不会登陆 Steam。

《碧蓝幻想：Relink》已上线 Steam 商店，该作包含 100 多个支线任务，，不跳动画的话游戏通关时间约在 20 小时，充分体验游戏本身可能需要 30-40 小时左右。

游戏中小队为 4 人，单人时其他 3 名 NPC 由 AI 控制，多人时最高支持 4 人，其中可用 AI 填补空位，并且可使用相同角色（用颜色区分）。《碧蓝幻想》原作中不少角色（如“榭洛科特”等）会作为不可控人物登场。

配置要求方面，这款游戏最低需要 i3-9100 或者 AMD R3 3200G 级别的处理器，推荐使用 i7-8700 或 AMD R5 3600 及更强处理器，最低要求 GTX 1060 6GB 或 AMD Radeon RX 580 8GB 显卡，推荐使用 RTX 2080 8GB 或 AMD Radeon RX 6700 XT 8GB，还需要 16GB 内存以及 90GB 硬盘空间。

IT之家附游戏简介：

【故事梗概】 “空之世界”由诸多风格各异的浮空岛屿组成。游戏的主人公和名为碧的小龙正在前往位于天空的尽头 —— 传说之岛伊斯塔鲁西亚的旅途中。一路上，他们不仅遇到了拥有神秘力量的少女露莉亚，也结识了众多志同道合的伙伴。 本作中的主人公一行将以到访广阔天空的一隅“泽卡・格兰迪空域”为起点，开启这一段旅途。等待着他们的将是波澜壮阔的邂逅 —— 凭借自身强大的力量守护着各个岛屿的“星晶兽”以及在空域中暗中活跃的神秘组织“阿维亚教团”。最终，主人公一行将面对事关整片空域的冒险、战斗与阴谋，并迎来命运的挑战。 【游戏内容】 可 4 人联机！实打实的 ARPG！ 游戏中有多个可操作的角色登场，每个角色都拥有个性十足的武器和技能，具有独特的动作风格。玩家可操作各自的角色接连发动攻击，4 人联合发动“连锁攻击”“奥义连锁”，华丽地击溃敌人吧！ 任务模式支持多人游戏，最多可 4 人同时联机。玩家之间可齐心协力围剿强大的敌军或 BOSS，从而获得能大幅强化角色的稀有素材和技能。强化角色和技能组合出多样的战术，挑战更加强大的对手吧！ 此外，本游戏还配备了自动执行部分战斗操作的“战斗辅助模式”以及除了移动以外全部自动执行操作的“战斗托管模式”，即便是新手玩家也可以轻松上手！ 游戏内的术语及世界观、剧情解说等各种信息随时可在“露莉亚笔记”中查看，还可通过“命运篇章”了解登场人物的背景故事等，让玩家加深故事理解的内容丰富！

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