Canalys 预计 2023 年全球配备 L2+ADAS 的轻型车达 200 万辆，2024 年将翻倍至 450 万辆

IT之家 12 月 31 日消息，Canalys 最新报告显示：2023 年第三季度，全球配备 L2 + 辅助驾驶功能（ADAS）的轻型车销量达到 63 万辆，搭载率达 3.1%。

Canalys 预计 2023 年全球配备 L2+ADAS 的轻型车销量有望达到 200 万辆。2024 年销量将翻倍增长至 450 万辆，渗透率增长至 5.5%，其中中国市场将保持全球领先地位。

目前，德国、美国以及中国已经开始布局 L3 辅助驾驶。数据显示这三大市场中配备 L2+ADAS 的车辆销量占全球销量 85%，分别为 1.4 万辆、17 万辆和 35 万辆。中国市场 L2 + 渗透率连续三个季度全球第一，在第三季度达到 5.7%。

分析师指出，L2 + 辅助驾驶应用场景的持续拓宽，特别是在占用消费者超 75% 驾驶时间的城市场景中的应用，是提高中国高阶 ADAS 车型销量的核心原因。

IT之家注意到，梅赛德斯奔驰的全新 E 级车率先在中国配备由本地研发团队开发的 L2+ADAS 功能；本田也选择中国作为其 L2 + 功能 ——Sensing 360 的首发市场。

Canalys 指出，未来 1-2 年内，中国市场将处于高阶辅助驾驶竞争重塑阶段。随着最新 L3 道路测试政策的发布，中国市场有望在不久的将来超过德国和美国。

2023 年前三季度数据显示，除特斯拉外，本地高端品牌在德国与美国 L2 + 市场中占据主导地位，其中梅赛德斯奔驰和宝马在德国的 L2 + 市场占有率达 33.3%，福特、雪佛兰和凯迪拉克在美国 L2 + 市场占有率为 25.5%。

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