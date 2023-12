用时不到三年，第 80 万辆比亚迪宋 PLUS 新能源车将于 1 月 3 日下线

IT之家 12 月 31 日消息,比亚迪海洋网旗下 SUV 车型宋 PLUS 新能源(包含宋 PLUS DM-i 和宋 PLUS EV)第 80 万辆新车将于 1 月 3 日在比亚迪西安工厂正式下线。

资料显示,宋 PLUS DM-i 于 2021 年 3 月上市,距今时长超过两年半,但还不到三年。在今年 6 月 19 日,宋 PLUS 冠军版车型上市,其中宋 PLUS DM-i 冠军版共 4 款配置,宋 PLUS EV 冠军版也是 4 款配置。

宋 PLUS DM-i 冠军版售价:

110KM 旗舰:15.98 万

110KM 旗舰 PLUS:16.98 万

150KM 旗舰 PLUS:17.98 万

150KM 旗舰 PLUS 5G:18.98 万

宋 PLUS EV 冠军版售价:

520KM 豪华:16.98 万

520KM 尊贵:17.98 万

520KM 旗舰:18.98 万

605KM 旗舰 PLUS:20.98 万

现款车型采用了最新的家族设计语言,并换装全新品牌标识。动力方面,宋 PLUS DM-i 配备比亚迪超级混动系统,搭载 1.5L 骁云发动机,最大功率 81 kW,还配备了最大功率 145 kW 的前电机组成 DM-i 混动系统,且配备 18.3kWh 与 26.6kWh 磷酸铁锂刀片电池,NEDC 工况续航为 110km 与 150km。

宋 PLUS EV 冠军版搭载最大功率 150kW、峰值扭矩 310N.m 的驱动电机,配备了 71.8kWh 与 87.04kWh 刀片电池,CLTC 工况续航里程分别为 520km 与 605km。

据IT之家此前报道,今年 3 月 14 日,比亚迪第 50 万辆宋 PLUS 新能源车在西安工厂下线,是一辆宋 PLUS DM-i 车型。官方曾表示,从上市到第 50 万辆下线,宋 PLUS 新能源仅用不到两年的时间,成为中国品牌最快实现 50 万辆销量的新能源 SUV 车型。

