印度法院下令释放 vivo 在印公司高管

IT之家 12 月 31 日消息，据路透社报道，当地时间 30 日，印度一家法院下令释放 vivo 印度分公司的两名高级员工。印度打击金融犯罪机构“执法局”本月以涉嫌洗钱为由逮捕了 vivo 印度分公司的两名高管。

另据《今日印度》的说法，获得保释的 vivo 印度分公司高管有 3 人。报道称，印度德里当地法院批准了这 3 名高管以每人 20 万卢比的保释金被保释。法官要求上述 3 人在 1 月 3 日之前必须每天向联邦机构办公室报告。

IT之家附前情提要：

本月下旬早些时候，印度执法局再对 vivo 印度分公司展开“反洗钱调查”，拘捕了包括临时 CEO 和 CFO 在内的多名高管。

据界面新闻报道，对此，vivo 一位发言人表示“深感震惊”，称印度当局“最近的拘捕行动表明骚扰行为仍在继续，给整个行业带来了不确定性”，公司将坚决利用一切法律手段来应对和挑战这些指控。

而从 2021 年年末开始，印度当局对小米、vivo、OPPO 等中国手机厂商展开多次突袭查税，并以各种理由冻结、扣押上述公司在印度账户的资金。中印越电子协会（CMA）秘书长杨述成曾表示，“针对中国企业的不是抽查而是普查，且执法力度相当严苛。除了查公司本身，还会追溯上下游以及关联公司，这是其他国家都没有的‘待遇’”。

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