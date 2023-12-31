腾讯天美与宝可梦公司联合开发，国服《宝可梦大集结》“登岛测试”招募开启

IT之家 12 月 31 日消息，《宝可梦大集结》是腾讯天美工作室群与 The Pokémon Company 联合开发的宝可梦系列轻松竞技游戏，新一轮国服限量付费删档测试“登岛测试”即将到来，现已开启招募（限安卓机型），测试资格将于 1 月 22 日左右公布。

IT之家注意到，本次内测为“付费删档测试”，玩家的段位、等级等数据不会继承至正式服。在测试期间通过充值或直购进行付费的玩家，在游戏正式上线后使用同一账号登录，还将享有“宝石加量返还”的福利。

在内测中达成“训练家 8 级”的玩家，将在未来的正式服中获得“内测纪念装扮贴纸”。奖励将通过游戏系统邮件自动发放至符合条件的账号中（需使用与内测时相同的账号登录正式服）。

内测纪念装扮贴纸

本次限量删档内测预计将于 1 月下旬开启，时长预计在 20 天左右，测试版本已接入腾讯健康系统。

本次测试基于安卓手机端进行，配置要求如下：

最低配置

处理器：骁龙 625、 麒麟 710、联发科 MT6765 及以上

GPU：Mali-G51MP4、Adreno506 及以上

操作系统：Android 4.4 以上

内存：3G 及以上

存储：预留 5G 及以上

推荐配置

处理器：骁龙 845、 海思 980、联发科天玑 900 及以上

GPU：Mali-G77MP8、Adreno642L 及以上

操作系统：Android 6.0 以上

内存：6G 及以上

存储：预留 5G 及以上

据介绍，在集结对战中，训练家们将分别加入到两支队伍，选择出场宝可梦后即可进行对战。打倒场地上出现的野生宝可梦并用集结球收服后，将收集到的亿奥斯能量带进对手的得分区并提交，自己的队伍就能得分。对战中团队配合尤为重要，与队友一起得分，得分速度会超级加倍，这是游戏获胜的关键。

集结对战中的宝可梦们各有特色，分为攻击型、敏捷型、平衡型、防御型和辅助型，每一只宝可梦都有独特的个性。

训练家通过使用集结球捕捉野生宝可梦，将获得亿奥斯能量，用以提升宝可梦的等级。部分宝可梦在达到一定等级后将会进化，进化后的宝可梦实力将得到显著提升，展现出全新的形态和更强大的力量。

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