M 站公布 2023 年度 Xbox 最佳游戏 Top20：《心灵杀手 2》位居榜首，《极限竞速》第 20

IT之家 12 月 31 日消息，知名评分网站 M 站（Metacritic）评选出 2023 年度 20 款最佳 Xbox 游戏，榜单内所有游戏必须获得过至少 7 条专业评论家的评论。据介绍，这些游戏均是在 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日之间发售的，若一款游戏同时出现在两个 Xbox（Xbox Series X / S 和 Xbox One）平台上，则按获得评论家评论较多的版本进行评价。

《心灵杀手 2》被评为 2023 年 Xbox 最佳新游戏。M 站评价称，这部由《马克思佩恩》创作者开发的作品比 2010 年的前作更为出色，将故事的类型从动作冒险转变为生存恐怖。“它是 Remedy Entertainment 的真正杰作，它成功融合了同类游戏的关键元素，包括双主角之间的游戏平衡、非线性的故事叙述。它通过最高水平的技术和艺术成功抓住了玩家。”

IT之家附完整榜单：

《心灵杀手 2》 94 分

《巫师 3：狂猎》完全版 94 分

《暗黑破坏神 4》 91 分

《生化危机 4 重制版》91 分

《赛博朋克 2077：往日之影》 91 分

《街头霸王 6》 90 分

《死亡空间 重制版》89 分

《Cocoon》89 分

《女神异闻录 4 黄金版》《生化危机 4 重制版》艾达王 DLC 89 分（并列第 9）

《女神异闻录 3 携带版》 87 分

《怪物猎人 崛起》 87 分

《Hi-Fi Rush》 87 分

《帝国时代 2：决定版》 86 分

《神之亵渎 2》 85 分

《霍格沃茨之遗》《遗迹 2》 85 分（并列第 17）

《真人快打 1》（2023） 85 分

《极限竞速》（2023） 84 分

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