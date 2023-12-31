卡普空 AR 手游《怪物猎人 Now》玩家数量破 1000 万

IT之家 12 月 31 日消息，Niantic 和 Capcom 合作推出的 AR 手游《怪物猎人 Now》已于 9 月中旬上线，Niantic 日前宣布该作玩家数量突破 1000 万。

IT之家从官方获悉，玩家在游戏中将成为猎人，而平常经过的街道将会变成狩猎的地方。在狩猎大型恐龙中，将猎人的单次狩猎时间浓缩在 75 秒之内。单手即可操作，并且提供使用染色球标记恐龙等功能，让玩家拥有与生活结合的狩猎体验。

与《怪物猎人》系列游戏一样，《怪物猎人 Now》允许玩家预先设置装备和武器，在游戏中可以快速切换。

游戏支持团队狩猎：

好友 ：通过二维码或好友码结交好友，或通过邀请码招募新玩家。你和你的战斗伙伴可以获得体力回复药丸和染色球等奖励， 并可与附近最多四名猎人一起享受多人游戏 。

聚会：狩猎聚会意味着您可以与特定的一群朋友组队，一起狩猎，即使他们不在你的附近。聚会中的每个成员都可以一起狩猎他们发现的怪物。

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