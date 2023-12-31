新智元报道

编辑：Lumina

【新智元导读】文明模拟器第二弹来了！在全面升级的 GPT-4 的带动下，我们将「看到」过去，更加沉浸式地体验过去的历史。

随着 GPT-4 的功能更新，用 AI 模拟历史不仅只是单纯的「文字扮演游戏」了

之前，来自加州大学圣克鲁斯分校的历史教授 Benjamin Breen 在自己的博客上公开了将 ChatGPT 与历史课教学结合的方法和案例。

他提供的这些妙趣横生的例子，佐证了大语言模型非常擅长根据主要源文本的简短片段生成可信的历史背景和人物。

而现在，多模态人工智能的兴起，即像 ChatGPT 这样的大语言模型能够解读和创建图像 (DALL-E3 的功能开放)。

这一新功能让 GPT-4 创建沉浸式的历史模拟得到了重大提升。

「看到」过去，这种新的互动形式可以帮助我们用「当事人」而不是自带的「后来者」的视角来看待历史。

并且，图像能带给我们不同的视角来思考历史运作的方式。

在 GPT-4 模拟的历史中，我们可以通过不同的选择让原本「不可避免」的历史发生改变：过去可以是另一种情形。

Benjamin 教授列出了他使用 GPT-4 进行多模态历史模拟的步骤，主要有三步：

首先，运用 Benjamin 教授在网站上公开的 HistoryLens 文档，让 GPT-4 模拟一个场景。

这个场景基于用户提供的主要资料，现在甚至可以包括视觉资料，这为模拟增添了一些有趣的可能性。

项目地址：

https://docs.google.com/document/d/1irisz6f1G4oYaKojqwuU9rSDBV1-VaCh0VkeuIX0sfs/edit?pli=1

然后，在模拟过程中，将每一步的情景都传递给另一个 GPT-4 实例。

这个实例的任务是将这些情景转化成详细的 Prompt，用于驱动 DALL-E3。这样一来，就能半自动地生成与文字内容相匹配的图像。

接下来，根据这些 Prompt 使用 DALL-E3 生成一幅图像，并从四个选项中挑选出最佳的一个。然后利用这幅图像中的细节来指导下一步的模拟行动。

通过这种方式，就可以建立一个反馈循环：图像生成引擎中提取的历史细节能够实际影响文本模拟的发展方向。

为了进一步说明如何使用 GPT-4 和 DELL-3 来进行历史模拟，Benjamin 教授用 ChatGPT 模拟维苏威火山喷发当天的古代庞贝古城中一个随机视角作为案例。

下列表格中（以及后续文章内容），除了粗体字是作者设置的，其余都由 GPT-4 生成。

接下来，就让我们代入 Lucretia 的视角度过在庞贝古城维苏威火山爆发时的一天。

火山爆发时的庞贝古城

庞贝城的早晨阳光洒在 Lucida 别墅（Lucretia 居住的别墅）上，呈现出一片温暖的琥珀色。然而，这份宁静被一丝微小的不安打破：脚下轻微的震动，远处低沉的隆隆声，以及庭院里那些茂盛植物的窸窣声。

仆人 Sabinus 急匆匆地跑来，眼中带着敬畏与恐惧：「Lucretia 夫人，天空中出现了一个奇异的云朵。我以前从没见过这样的景象！」

你走到户外，目光定格在 Vesuvius 山上。那团巨大的黑云翻滚着，尽管庞贝的阳光依旧温暖，但那黑云带来的压迫感却让你不寒而栗。

这是 DELL-3 生成的一幅描绘公元 79 年庞贝城清晨的画面，充满了细腻的真实感。 可以看到 Lucretia 身披一件略带磨损的紫色罗马披肩，站在别墅里那些被岁月磨砺的柱子之间。 庭院里的植物和花盆，展现出那个时代人们对日常生活的热爱。 Celina 和 Sabinus 身着平日的衣裳，使得整个场景显得更为真实。远处 Vesuvius 山喷发的淡淡灰云，为这幅画面增添了一抹沉重的色调。

告诉我更多关于「我」（Lucretia）的背景信息：

背景介绍：Lucretia Cornelia Valeria

Lucretia 出生于庞贝的一个富裕家庭，长大后成为了一位十分敏锐，具有洞见力的女性。

她的生活既注重实际的物质，又拥有精神上的追求。随着她渐渐长大，自身肩负的责任也日益增加，最终在父母去世后，她成为了家族豪华别墅的主人。

Lucretia 年轻时嫁给了一位出身备受尊崇的商人 Gaius。

Gaius 长期在帝国的各地经营奢华商品的买卖，他和 Lucretia 共同抚育了一个儿子，名为 Lucius。

去看看 Lucius。

Lucius 是个 10 岁的小男孩，他充满了旺盛的好奇心，总是喜欢探索别墅及其周边的每一个角落。

他深邃且充满情感的眼睛与你（Lucretia）十分相似，透露出他的反思和分析能力。

他拥有如波浪般柔软的深色头发，时常遮挡住他专注于卷轴或观察他收集的古董时的好奇目光。

尽管年纪很小，但 Lucius 已展现出超越同龄人的成熟，同时也保留着孩童探险的天真与热情。

当你轻轻推开他房间的门，便看到 Lucius 蹲在地上，周围散布着卷轴和小型古董，他正全神贯注地整理这些物件。

这项工作似乎让他完全沉浸其中，以至于对外界日渐混乱的局势毫无所觉。

但他并非对最近发生的不寻常事件一无所知，只是在他的古董中，他可以获得一种安慰，这可能是他在不确定中试图维护秩序的方式。

「一切都还好吗？」他抬头问道。

这是一幅公元 79 年庞贝时期的画面，逼真地展示了一个小男孩的手部特写，他正仔细地玩着一件木制的角斗士玩具。 玩具的每一个细节都被精确捕捉，展示出古罗马工艺的精湛技艺。在画面柔和而略显模糊的背景中，隐约可以看到一盏油灯发出的幽微光芒。

你轻轻跪下，用手抚平 Lucius 的额前的头发，脸上带着安抚的微笑，温柔地说：「别担心，我的宝贝。现在，我们只是要去找到你父亲，了解一下情况。跟我来吧。」

他点了点头，快速站起身来，紧紧握住你的手。他的小手因刚才吃的蜂蜜点心而略显黏稠，但在你的牵引下，他感到了安心。

你们一起穿过别墅，脚下的凉鞋轻轻踩在马赛克地板上，发出细微的声响，与外面街道上人们焦虑低语的声音相互交织。

这是一幅公元 79 年庞贝城的画面，主要展现了一个十岁男孩的手与他母亲的手紧密相扣的场景。 照片的背景模糊地显现出一间罗马风格的别墅房间，早晨的阳光透过窗户洒进房内。 图像故意采用低景深，营造了一种迷人的散焦效果。照片中的细微瑕疵反而增添了它的真实感，而房间内的细节则完美地体现了古罗马日常生活的风貌。

别墅墙壁上的壁画原本是安详而丰富的，但在逐渐蔓延的不安中似乎也开始微微颤动。

然而，中庭内盛放的花朵散发出的香气依旧轻柔地飘荡在走廊上。这淡淡的、却又令人感伤的香味在这安静却紧张的氛围中让人感受到一丝平常生活的残留。

Sabinus 忠诚地履行着她的职责，正在储藏室里整理着亚麻布。她那逐渐泛白的头发被简单的布巾整齐地包裹着。

当她看到你，先是瞥了一眼 Lucius，然后将目光落在了你身上。

你询问她：「Sabinus，你看到 Gaius 了吗？他可能在市场上吧？」

她稍作思考，「夫人，Gaius 早些时候提到他要和一位东方的香料商人见面。他可能之后去了市场。您需要我去找他吗？」

「不，我们一起去。如果真的发生了什么灾难，我们最好不要分开，我得找到 Gaius，看看接下来该怎么办。来吧，Lucius，我们去论坛看看。」

在去论坛的路上，你询问路人火山是不是喷发了。

这幅画作以行人的视角，忠实地捕捉了八月初清晨庞贝论坛的景象。 金色的晨曦刺破云雾，照亮了当地居民忙碌的日常。 在熙熙攘攘的人群中，Gaius 的身影被交织的光影凸显。 论坛远处的地平线上隐约可见一缕烟雾，似乎预示着即将到来的火山喷发。

你们三人走出别墅，熟悉的庞贝街道迎接着你们，但曾经的氛围发生了变化。

金色的清晨阳光努力穿透那层渐渐飘落的灰尘薄纱，使周围的一切都沐浴在柔和的光芒之下。

小镇上的气氛慌乱中夹杂着好奇。人们聚集成群，急切地交谈着，而其他人则像平常一样匆忙行走，仿佛无事发生。

但街头小贩急忙收拾摊位，孩子们也好奇与害怕地穿梭其间。一些流浪动物察觉到了危机，警觉地向四处奔跑着。

你向一位身着简单长袍的中年男子提问：「你觉得火山在喷发吗？」

他停下脚步，凝视着天空，然后又看向你，「Vesuvius 一直都很安静。但这... 这不像仅仅是森林火灾。你没注意到这些天山里的隆隆声吗？」

庞贝论坛，这个城市活动的核心渐渐显现。它的中心是一座宏伟的庙宇，四周则是商贩、货币兑换者和当地居民。

往常繁忙的交易和闲聊声此时变得低沉，被一种隐隐的忧虑所取代。

在一尊雕像附近，你看到了你的丈夫 Gaius。他高大的身材和深邃的眼神，以及整洁的胡须，让他即便在人群中也显得格外突出。

他正在与几位镇民进行一场严肃的深入讨论。

当你和 Lucius 走向 Gaius 时，他的眼神与你相对，脸上流露出一系列复杂的情感 —— 安慰、忧愁和坚定的决心。

你带着 Lucius 走近，Lucius 紧紧握着你的衣襟，你轻声问道：「Gaius，你觉得我们应该怎么做？」

Gaius 轻轻地摸了摸 Lucius 的头，并向你投去安慰的目光，然后说：「Lucretia，我认为 Vesuvius 山爆发了。我们在这里不安全。早些时候的地震和现在的天空……」

他的目光短暂地向上，望向那灰暗且满是灰尘的天空，「整个城市都变得十分骚动。我们已经没有时间了解具体的情况，我们应该考虑离开庞贝，」

论坛里的声音 —— 焦虑的低语、脚步声的拖沓、还有远处商人的呼喊 —— 构成了你们对话的背景，对于你们面前的重大决策形成了一种奇异的对比。

Benjamin 教授通过请求 GPT-4 想象别墅居民的命运来结束了这个模拟。

Lucretia 一家在这场劫难中全部丧生了，包括他们的仆人 Sabinus。

但他们在生命结束的最后一刻仍然想着对方和自己的家。

其他路人大部分也在这场劫难中失去了生命，仅有的幸存者也失去了一切。

虽然这些结局虚构的、 由 AI 生成的，但它依然感人。这些由 GPT-4 生成的人们最后想法反映了人们的恐惧、对亲人的关心以及生存斗争。

并且，除了一开始生成的主视角 Lucretia，我们还可以要求 GPT-4 为遇到的每个角色想象一个背景故事，并配上内心独白。

例如以老套的忠仆角色出现的 Sabinus。如果我让 GPT-4「把她想象成一个有自己内心世界的人」，并告诉我更多她在维苏威火山爆发时的经历，会发生什么呢？

Sabinus 的背景故事：

Sabinus 出生在庞贝城外的一个小村庄中，她是家中四个孩子中最大的。

她的父亲在田里劳作，母亲纺织羊毛，两人勉强维持着家庭。

14 岁时，她被一个在庞贝工作的远亲带到了 Gaius 和 Lucretia 家中。虽然离开家庭对她来说很痛苦，但她把这看作是一个可以给家人寄钱，改善兄弟姐妹生活的机会。

父母怀着沉重的心情同意了这个安排，希望这能为全家人带来更好的未来。

在庞贝，Sabinus 与她所服务的家庭建立了深厚的感情。然而，在舒适的环境中，她仍然在安静的时刻怀抱着自己的梦想 —— 在她的家乡村庄开一家小旅店，为疲惫的旅行者提供美食，并在炉火旁分享故事。

想象中 Sabinus 的日记：

公元 79 年 8 月 24 日

当浮石如雨般落下时，我想起了我年幼的妹妹 Mariana，她的笑声回荡在我们童年简单的时光中。

回忆中，父母就像我们土地上古老的橡树一样坚强，他们教会了我力量、韧性和爱，现在的我正是依靠着他们来行动。

Gaius 和 Lucretia 处于绝望中，我的心为他们，为我们所有人而痛苦。

如果这些话能在笼罩我们的黑暗中幸存，让它们成为我们的生活、梦想、挣扎和人性不可否认的纽带的见证。

我们不只是降临在我们身上的灾难。

AI 模拟历史的思考

过去，小普林尼对庞贝的描述是火山爆发和灾难的经典原始资料。

但小普林尼描述的只是一个幸存者的故事，我们永远不会知道庞贝中死去的人们在想什么。

而像 Hilary Mantel 这样的高质量历史小说创作是唯一能够体验那些生活和死亡却没有留下文字记录的人们的生活经历的方式。

现在，尽管还不完美，但我们有了另一种进行想象的方式。

但这种模拟历史的方式能够培养他们对其他人和生活的同情心吗？

这是 Benjamin 教授的一直疑惑的，现在他还没有确切的答案。

Benjamin 教授反映，尽管他的学生对这类任务非常投入，但他们更倾向于将其视为测试历史背景极限的途径，往往走上奇幻甚至荒诞不经的路线。

比如从一个普通的苏美尔铜商变成乌尔的国王，或成为类似罗宾汉的逃犯。

但要如何利用生成式 AI 的巨大潜力，让其能够成为让我们真正反思自己的生活和历史，并唤起我们对其他生活的感受呢？

换言之，我们该如何避免它仅仅成为一种新型的娱乐？

过去的小说给了我们一个乐观情景下可能的例子：《星际迷航》中的全息甲板（Holddeck）。

它不仅只是用于消遣或娱乐，在关键时刻，全息甲板能够激励人们的同理心和相互理解。

虽然把这么大的期望寄托在这里讨论的这个刚起步的 AI 历史模拟上似乎有些过分。

但从长远来看，随着 AI 工具变得更加复杂，并且更深地融入我们的文化（和我们的教学方法），这样的事情将是可能的。

未来，AI 将不仅是一个用于沉浸式历史学习的工具，还将会是一个能够让我们与拥有不同生活的彼此，产生真实情感联系的工具。

至少，在当下这个充满挑战的时刻，Benjamin 教授说，这个想法是他保持乐观的小小来源。

参考资料：

https://resobscura.substack.com/p/simulating-history-with-multimodal

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）

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